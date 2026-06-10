Scuola d’estate, il progetto siciliano: attività ludiche e sportive nei mesi di giugno, luglio e agosto

L’iniziativa della Regione Siciliana denominata “Percorsi estivi“ rappresenta un caso studio di grande interesse per il corpo docente nazionale, ponendo l’accento sulla trasformazione della scuola in un presidio sociale attivo anche durante la pausa estiva. Superando la tradizionale chiusura dei plessi a giugno, il progetto mira a rafforzare il ruolo dell’istituzione scolastica come centro di ascolto e opportunità, investendo risorse concrete per garantire continuità educativa e momenti di aggregazione gratuita per gli studenti.

“Finanzieremo tutti i progetti delle scuole che hanno partecipato alla circolare “Percorsi estivi”, pensata per le attività ludiche e sportive nei mesi di giugno, luglio e agosto”, lo annuncia l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, dopo la pubblicazione dell’elenco delle domande pervenute dagli istituti scolastici.

“Sono convinto che la scuola debba essere presenza, ascolto e opportunità anche oltre il calendario scolastico – aggiunge Turano – Gli istituti siciliani hanno deciso di cogliere questa occasione dando un servizio alle famiglie e agli alunni che, con questo progetto, potranno partecipare ad attività gratuite come sport, laboratori, musica, teatro ed esperienze all’aperto anche durante l’estate. Andiamo avanti investendo nella scuola pubblica e offrendo ai nostri giovani maggiori momenti di socialità”, conclude l’assessore.

I progetti

Attraverso il finanziamento di progetti incentrati su attività ludiche, sportive e laboratoriali, le scuole hanno la possibilità di offrire percorsi che vanno oltre il curriculum tradizionale durante i mesi di giugno, luglio e agosto. Musica, teatro ed esperienze all’aperto diventano gli strumenti per favorire la socialità e il benessere degli alunni, rispondendo al contempo alle esigenze delle famiglie attraverso un servizio pubblico gratuito.

Questo approccio valorizza la scuola come spazio di crescita integrale, dove l’apprendimento non formale e la presenza costante sul territorio assumono una rilevanza centrale per lo sviluppo dei giovani.

Scuole come poli multifunzionali

Un aspetto fondamentale di questo modello è l’apertura al territorio e la sinergia con gli enti del terzo settore, che permette di arricchire l’offerta formativa con progetti di educazione ambientale, cittadinanza attiva e visite culturali. L’investimento strutturale nella scuola pubblica, che prevede il finanziamento di tutte le proposte presentate dagli istituti, dimostra come sia possibile trasformare le scuole in poli multifunzionali capaci di organizzare escursioni naturalistiche e laboratori specialistici.

Tale strategia offre spunti di riflessione per una visione della scuola intesa come comunità aperta, capace di integrare diverse competenze per contrastare l’isolamento e offrire nuove opportunità educative oltre il calendario scolastico ordinario.