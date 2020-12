Dati Covid, quasi 18 mila nuovi casi. L’incidenza non scende

I dati Covid di oggi continuano a preoccupare, con i nuovi 17.992 contagi, a fronte di quasi 180 mila tamponi.

Intanto arrivano ancora una volta le raccomandazioni sempre più pressanti di Gianni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute: “Dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l’epidemia riparta durante la campagna vaccinale: questo è un rischio da scongiurare”.

Rezza aggiorna anche sull’evoluzione dell’indice di contagio Rt: “Nelle scorse settimane abbiamo visto una tendenza positiva, ma ora abbiamo un numero di decessi ancora alto, siamo sopra-soglia per i posti occupati in area medica e intensiva. Non stanno più scendendo l’Rt e l’incidenza“.

Il bollettino del 18 dicembre

Nuovi positivi: 17.992

Decessi: 674

Tamponi: 179.800

Terapia intensiva: 2.819 ; Ingressi del giorno: 189

Totale casi: 1.921.778