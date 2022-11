Dati sulle assunzioni nell’anno in corso, i sindacati fanno richiesta al Ministero: “presupposto essenziale per il confronto”

I sindacati CISL Scuola, FLC CGIL, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams, hanno inviato al Direttore Generale del Personale Scolastico una lettera di sollecito rispetto alla precedente richiesta di poter disporre di un aggiornato e dettagliato resoconto dei dati riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato nell’anno scolastico in corso.

“Disporre di tali dati – sottolineano i sindacati – è indispensabile per una corretta conoscenza delle dinamiche riguardanti una materia, il reclutamento, che ai sensi del CCNL è oggetto di confronto tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali: un’esauriente informazione ne costituisce un presupposto essenziale”.

Nella lettera si ricorda inoltre che da parte delle organizzazioni sindacali sono state sottoposte a suo tempo al Ministero alcune proposte finalizzate a migliorare l’efficienza delle procedure informatizzate attraverso cui vengono gestite le operazioni di reclutamento.

“Riteniamo indispensabile che l’amministrazione ci fornisca questi dati nel più breve tempo possibile – ribadiscono le sigle – e, laddove l’evoluzione delle procedure di reclutamento ancora in atto o l’articolazione della richiesta di parte sindacale richiedano tempi più lunghi per elaborare una documentazione completa, anche l’invio parziale dei dati che via via sono disponibili. Le scriventi OOSS hanno inoltre trasmesso alla Direzione Generale del Personale, nel corso di diversi incontri tenuti nel mese di ottobre 2022, proposte relative ad un efficientamento delle procedure di reclutamento connesse alle GPS e al software utilizzato per l’attribuzione dei contratti a TD del personale docente“.