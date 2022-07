Decine di migliaia di cattedre scoperte, a settembre sarà la solita storia; il disastro dei posti di sostegno

Il rischio che a settembre l’anno scolastico inizi ancora con decine e decine di migliaia di posti scoperti che dovranno essere assegnati a docenti precari è molto reale.

I primi dati che arrivano dai territori sembrano già confermare questa ipotesi.

Questi, per esempio, i numeri che emergono in Liguria, numeri ovviamente del tutto parziali, ma anche significativi e indicativi.

ASSUNTI POSTI % Primaria Posti comuni 316 334 94,61% Primaria Posti sostegno 30 450 6,67% Infanzia Posti comuni 38 66 57,58% Infanzia Posti sostegno 17 68 25,00% TOTALE 401 918 43,68%

Il vero “disastro” potrebbe riguardare proprio i posti di sostegno e quelli della primaria in modo particolare.

Questa tabella, realizzata da Cisl Scuola, sulla base di dati ufficiali del Ministero, lo mostra in modo chiaro.

In Piemonte la copertura dei posti di sostegno messi a concorso nella primaria potrebbe arrivare al massimo al 3.5%; in Lombardia si potrebbe arrivare al 14% ma continuerebbero a restare scoperti almeno 4mila posti.

Ad eccezione di Campania, Sicilia e Calabria, dove i vincitori di concorso sono in numero superiore ai posti in tutte le regioni esiste un divario enorme fra posti a concorso e vincitori.

REGIONE VINCITORI CONCORSO POSTI % LOMBARDIA 481 3.396 14,16 PIEMONTE 46 1.307 3,52 LIGURIA 51 450 11,33 VENETO 114 1.538 7,41 LAZIO 264 957 27,59 TOSCANA 105 719 14,60 EMILIA ROMAGNA 124 1.077 11,51 FRIULI V.G. 28 171 16,37 UMBRIA 47 112 41,96 CAMPANIA 407 325 SICILIA 728 298 PUGLIA 218 517 42,17 CALABRIA 175 134 SARDEGNA 28 160 17,50 MARCHE 123 MOLISE 19 BASILICATA 64 2.816 11.161

I dati che abbiamo fornito sono del tutto parziali ma suggeriscono una tendenza che quasi sicuramente ritroveremo anche negli altri ordini di scuola e in altre regioni.

A settembre ci troveremo quindi di fronte al solito problema che tutti i Ministri che si sono succeduti negli ultimi anni hanno promesso, invano, di voler affrontare e risolvere.