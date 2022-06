Decreto reclutamento, in arrivo procedura straordinaria per i precari di religione

I precari di religione potranno essere stabilizzati. Lo annuncia lo Snadir, il sindacato di riferimento degli insegnanti di IRC.

In arrivo, infatti, una procedura straordinaria di reclutamento dedicata proprio ai docenti di religione con oltre 36 mesi di servizio nelle scuole statali, come da emendamento presentato al Senato in vista della conversione in legge del DL 36.

Un provvedimento che metterebbe fine alle lunghe attese dei precari, rispetto alle quali la Corte di giustizia europea aveva richiamato il nostro Paese, reo di sottoporre i docenti a un continuo rinnovo di contratti a termine, in difformità rispetto alla direttiva n. 70 del 1999 che combatte l’abuso dei contratti a termine nei Paesi membri.

L’emendamento – a firma dei Senatori Nencini (IV-PSI), Sbrollini (IV), De Lucia (M5S), Laniece (SVP-PATT, UV), Rampi (PD), Saponara (LEGA, Vitali (FI), cioè di tutte le forze politiche di maggioranza – sarebbe stato approvato nelle ultime ore, a pochi giorni dalla conversione in legge del DL 36, che dovrà avvenire entro il 29 giugno, come ha anticipato il nostro vice direttore Reginaldo Palermo.

Cosa stabilisce l’emendamento?

Il testo propone l’indizione della procedura straordinaria, contestualmente a quella ordinaria, per il 50% dei posti che si renderanno vacanti e disponibili nel triennio 2022/2023 – 2024/2025.

Le graduatorie a seguito della procedura straordinaria saranno utilizzate ogni anno fino a totale esaurimento – spiega un comunicato dello Snadir -. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle domande, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie saranno stabilite dal Ministero dell’istruzione. Infine, nelle more dell’espletamento delle due procedure di assunzione, le GM 2004 saranno utilizzate per le immissioni in ruolo.