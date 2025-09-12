Decreto riforma esame di maturità: inizia il 16 settembre al Senato la procedura per la conversione in legge

Martedì 16 settembre inizia alla Commissione Cultura del Senato l’esame del decreto 127 sulla riforma dell’esame di maturità che dovrà essere convertito in legge entro il 10 novembre.

Nella giornata di oggi, venerdì 12, sono state decise le audizioni, mentre è stato fissato alle ore 16 di mercoledì 24 settembre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Mercoledì 17 inizieranno le audizioni.

Sarà sentita subito la professoressa Loredana Perla, coordinatrice della Commissione per la revisione delle Indicazioni nazionali del primo ciclo.

Nella stessa giornata sarà la volta anche di rappresentanti di Confindustria, nei giorni successivi toccherà a rappresentanti dell’Associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche (ANQUAP), dell’Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola (ANP) e del Centro iniziativa democratica insegnanti (CIDI).

Saranno auditi anche rappresentanti sindacali (FLC-CGIL, ANIEF, CISL-Scuola, SNALS-Confsal e Gilda degli insegnanti).

L’esame vero e proprio del provvedimento dovrebbe quindi iniziare la settimana successiva.

Queste le principali misure contenute nel decreto.