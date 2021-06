Decreto sostegni bis: modifiche in arrivo, nessuna apertura sulle assegnazioni provvisorie (per ora)

L’iter del decreto legge 73 (Sostegni bis) entra nel vivo alla Camera.

Il dibattito sui due articoli che riguardano la scuola (58 e 59) è molto vivace e sindacati e forze politiche stanno discutendo da giorni su come cambiare un provvedimento che sembra poco gradito a tanti soggetti.

I partiti sembrano ormai d’accordo sulla eliminazione della norma secondo cui chi non supera le prove di un concorso non può presentarsi a quello successivo.

Forse c’è anche accordo sulle assunzioni in ruolo da prima fascia GPS degli specializzati senza i tre anni di servizio.

E c’è l’ipotesi che vengano riscritte le regole sul reclutamento: nella legge di conversione del decreto potrebbe essere inserita una delega al Governo per intervenire in tal senso.

Di tutto questo e altro ancora parliamo nel nostro video odierno.