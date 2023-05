Denatalità, Valditara: “Tra 10 anni circa un milione di alunni in meno. Servono nuovi criteri di formazione di classi e organici docenti”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto oggi, 11 maggio, agli Stati Generali della Natalità presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, evento dedicato all’analisi dello stato di salute demografico del nostro Paese.

“L’iniziativa è su un tema importante e delicato, un fenomeno che in questo anni sta emergendo in tutta la sua gravità e coinvolge il nostro futuro”, così ha esordito il capo del dicastero di Viale Trastevere.

Diminuiscono sempre di più gli studenti italiani

Quest’ultimo ha riportato un paio di dati alquanto preoccupanti: “La denatalità avrà conseguenze nell’immediato e impegna tutti noi a trovare soluzioni e trovare soluzioni è possibile avendo ben chiaro gli obiettivi e con un dialogo tra tutti. Ha riflessi diretti sulla società, come la costante diminuzione del numero di lavoratori attivi, minacciando la sostenibilità del debito pubblico. Si rischia di non riuscire a garantire tutti i servizi per le persone più anziane compromettendo le prospettive di sviluppo sociale e culturale per i giovani. Il quadro per i prossimi dieci anni è allarmante, si rischia di avere tra i 120mila e i 130mila ragazzi in meno ogni anno, e se il trend sarà questo fra 30 anni saremo cinque milioni in meno e avremo perso 2 milioni di giovani. Mettendo al centro la persona possiamo riaffermare la cultura della vita, la nascita di un bambino è un segnale di speranza”.

Si tratta di più di un milione di alunni in meno tra 10 anni, nel 2033: “Dagli odierni 7,4 milioni di studenti nell’anno scolastico 2033/2034 si scenderà a poco più di 6 milioni. A ciò bisogna aggiungere il fenomeno della fuga dei cervelli. L’organico dei docenti rischierebbe di passare dalle oltre 684mila cattedre a circa 558mila, con una riduzione di 10, 15 mila posti di lavoro ogni anno. L’effetto di tutto ciò si sentirà di più nella scuola secondaria di secondo grado, dove potremo perdere circa 500mila studenti, in quella di primo grado 300mila, nella primaria 400mila, nell’infanzia 186mila”.

Docenti in eccesso?

Ecco cosa propone il ministro Valditara: “Questa situazione dovrà condurre a nuovi criteri di formazione delle classi e degli organici. Non si tratta solo di salvare le cattedre a rischio ma di proporre vedute più ampie che il mio dicastero ha particolarmente a cuore e che vanno all’insegna della lotta alla dispersione scolastica, all’insegna di una sempre maggiore efficacia della formazione. Questa è la vera sfida che ci attende per proseguire sempre di più verso la personalizzazione della formazione”.

Cosa fare con le risorse dei docenti in eccesso? “Dobbiamo cioè realizzare una riforma che ci consenta di utilizzare le risorse dei docenti che andranno in eccesso per migliorare la formazione dei nostri ragazzi all’insegna, ripeto, della personalizzazione dell’educazione. Ed è proprio mettendo al centro la persona e proprio ridando valore alla persona che noi traiamo la linfa per riaffermare la cultura della vita”, ha concluso Valditara.