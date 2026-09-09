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Dirigenti
09.09.2026

“Dentro l’Amministrazione”, la newsletter della Tecnica della Scuola con gli aggiornamenti per chi gestisce la scuola

Redazione
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Indice
Tutti i segreti della gestione scolastica
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Dirigenti scolastici, DSGA e personale amministrativo, si sa, devono confrontarsi continuamente con nuove disposizioni, adempimenti e procedure. Un lavoro impegnativo, che richiede lucidità e conoscenza delle ultime novità tecniche e legislative, per essere al passo con i tempi e guidare al meglio i rispettivi istituti, anche quando le onde della burocrazia sembrano troppo alte da superare.

Tutti i segreti della gestione scolastica

Dentro l’Amministrazione”, la newsletter della Tecnica della scuola in arrivo ogni lunedì, raccoglie gli aggiornamenti più rilevanti per chi si occupa della gestione scolastica. Una selezione personalizzata dei contenuti in tema di amministrazione che proponiamo giorno dopo giorno sul nostro portale, con una formula ancora più veloce e accessibile, per venire incontro a tutte le necessità.

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