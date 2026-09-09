Riforma istituti tecnici: la guida operativa e il kit per accompagnare le scuole

Indice Un kit per supportare dirigenti e docenti

Il 3 settembre 2026 è stata trasmessa, a firma della Capo Dipartimento Carmela Palumbo, la nota n. 2306 che ha trasmesso il documento chiamato “Riforma istruzione tecnica: primi orientamenti per la progettazione curricolare”.

Da questo mese prende infatti avvio, a partire dalle classi Prime dell’istruzione tecnica le modifiche ordinamentali finalizzate a conseguire gli obiettivi della riforma prevista dal PNRR (M4-C1-R.1.1) e che applicano il decreto-legge 144/2022 così come poi modificato dal decreto-legge 45/2025.

Come ben sanno i dirigenti ed i docenti degli istituti tecnici sino ad oggi sono state pubblicati diversi decreti finalizzati a rendere possibile un avvio ordinato dell’anno scolastico anche nelle classi prime dei Tecnici investiti dalla riforma. E nello specifico:

il Decreto ministeriale 19 febbraio 2026, n. 29, ha definito gli indirizzi, le articolazioni, i corrispondenti quadri orari e i risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi.

la circolare dipartimentale n. 1397 del 19 marzo 2026, e poi la circolare riferita alla determinazione degli organici per l’a.s. 2026/2027 (nota prot. 10164 del 16-04-2026) hanno fornito ulteriori specifiche indicazioni operative.

Tuttavia mancavano ancora (e ancora oggi mancano) le Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento previste dal D.M. 29/2026.

Le lezioni tuttavia stanno per iniziare e alle scuole non possono bastare solo il decreto e le due note/circolari prima citate.

Così, per tentare di rimediare ad un ritardo decisamente difficile da comprendere il Ministero ha pubblicato e inviato a tutti gli Istituti tecnici il documento intitolato “PRIMI ORIENTAMENTI PER LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE FINALIZZATA AL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO”.

Si tratta di un documento di 27 pagine che offre, scrive la Capo Dipartimento Palumbo, “spunti ed orientamenti da poter utilizzare, nell’immediato, per le attività dell’anno scolastico appena iniziato, ma anche per una riflessione sull’identità della nuova istruzione tecnica in vista del progressivo aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche”.

Un kit per supportare dirigenti e docenti

La Tecnica della Scuola ha realizzato una guida operativa a firma di Aluisi Tosolini che partendo dal documento “primi orientamenti” supporti e accompagni le scuole in tre diverse operazioni:

comprendere il senso della riforma;

assumere le decisioni organizzative e curricolari necessarie;

trasformare tali decisioni in pratiche didattiche osservabili e misurabili.

Si tratta di una guida operativa, pratica, concreta, immediatamente utilizzabile. Una bussola che può accompagnare nel percorso di avvio della riforma dei tecnici nelle classi Prime.

Il kit non sostituisce certo le fonti normative o le Linee Guida che ancora non sono disponibili. Si tratta però di un supporto che proprio nella sua concretezza e nella sua immediata spendibilità può permettere ai dirigenti, ai docenti, ai Collegi docenti e ai Consigli di classe delle classi prime dei Tecnici di avviare l’anno scolastico inserendosi immediatamente nella strada indicata dalla riforma pronti a cogliere le successive indicazioni che le linee guida forniranno quando saranno pubblicate

Uno strumento. Una guida. Un kit operativo per mettere a terra la riforma.

In tal caso troverai la guida tra le risorse all’interno del Piano.