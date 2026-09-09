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Docenti
09.09.2026

“In classe”, la newsletter della Tecnica della Scuola dedicata ai docenti: idee, riflessioni, notizie per la vita quotidiana in cattedra

Redazione
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Indice
Idee, riflessioni, notizie utili per i docenti
Come iscriversi alle newsletter

Non solo burocrazia e scadenze. Essere docenti è un compito complesso, che richiede studio, impegno e aggiornamento costante, oltre alla conoscenza di buone pratiche che possono aiutare a vivere al meglio il lavoro in classe. Una mission che Tecnica della Scuola racconta da 77 anni, attraverso la testata storica ma anche con strumenti innovativi come le nostre newsletter personalizzate.

Idee, riflessioni, notizie utili per i docenti

“In classe” è la newsletter del venerdì dedicata soprattutto agli insegnanti: idee, riflessioni, notizie utili per la didattica e per la vita quotidiana a scuola, che vi raccontiamo giorno dopo giorno sul nostro portale tecnicadellascuola.it, raccolte e inviate a tutti gli iscritti. Uno spazio per chi cerca strumenti concreti, ma anche spunti per comprendere meglio ciò che sta cambiando dentro le aule.

Come iscriversi alle newsletter

Una grande opportunità per tutti i docenti, insomma. Come coglierla? Iscriversi è semplice. Basta registrarsi sul sito della Tecnica della Scuola cliccando sull’icona dell’omino in alto a destra. Una volta completata la registrazione, sarà possibile selezionare e “flaggare” le newsletter di proprio interesse, scegliendo di ricevere soltanto gli aggiornamenti più utili per il proprio lavoro in cattedra.

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