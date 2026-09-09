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09.09.2026

Inizio scuola, il messaggio del direttore dell’Usr Sicilia Serra agli alunni: “Sappiate di poter trovare adulti pronti ad ascoltarvi, a sostenervi”

Redazione
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Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Filippo Serra, ha rivolto il proprio saluto a studentesse, studenti, famiglie e a tutto il personale della scuola. Il suo messaggio pone al centro i giovani e la scuola come luogo fondamentale per la crescita personale e la costruzione del futuro. Come ha evidenziato il Direttore generale: L’avvio di un nuovo anno scolastico rappresenta sempre un momento importante per l’intera comunità educante: un nuovo inizio fatto di attese, responsabilità e opportunità di crescita”.

Rivolgendosi direttamente agli studenti, li ha invitati ad affrontare il percorso con fiducia: “Gli anni della scuola sono una fase preziosa e delicata della vita – afferma Serra – nella quale si cresce, si scoprono i propri talenti e si impara anche attraverso gli errori, le difficoltà, i successi e le inevitabili battute d’arresto. Non tutti i giorni saranno uguali e non ogni cammino sarà lineare: ciò che conta è continuare a cercare la propria strada, con fiducia e con la consapevolezza che ogni esperienza, anche quella più faticosa, può diventare occasione di crescita”.

In questo cammino, l’istituzione scolastica ha il compito di affiancare l’insegnamento di conoscenze e competenze con un’azione di costante ascolto e sostegno. In tal senso, Serra ha incoraggiato i ragazzi ricordando la presenza di educatori pronti ad accompagnarli: “Sappiate di poter trovare nella vostra scuola adulti pronti ad ascoltarvi, a sostenervi e ad accompagnarvi. A ciascuno di voi rivolgo il mio incoraggiamento e la mia vicinanza, perché possiate vivere questo anno con passione, coraggio e desiderio di sapere”. Un passaggio chiave riguarda anche la cooperazione con la sfera familiare: “L’alleanza tra scuola e famiglia è una risorsa essenziale per accompagnare ogni studentessa e ogni studente nel proprio percorso personale, soprattutto nei momenti di maggiore complessità”.

L’intervento sottolinea infine la vitalità della scuola siciliana, capace di “interpretare i cambiamenti, promuovere l’innovazione e valorizzare i talenti” grazie al lavoro di una comunità professionale competente. Augurando a tutte le istituzioni scolastiche un anno sereno, inclusivo e proficuo, il Direttore ha ribadito il continuo supporto delle istituzioni: “L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – conclude Filippo Serra – continuerà a essere al fianco delle comunità scolastiche, sostenendone il lavoro e continuando a fare squadra per una collaborazione sempre più sinergica e proficua che non lasci indietro nessuno”.

Inizio ScuolaSicilia

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