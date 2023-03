Didacta 2023, le novità di Acer per la scuola: dall’ecosostenibilità ai device specifici per docenti e studenti

Nella giornata di mercoledì 8 marzo ha preso il via l’edizione 2023 di Didacta Italia, la fiera dedicata interamente al mondo della scuola. Anche il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara è voluto intervenire con un videomessaggio durante la giornata di inaugurazione.

Spostandoci tra i vari stand, abbiamo avuto modo di parlare con Alessandro Barbesta, responsabile commerciale Acer Italia, con cui abbiamo approfondito diversi aspetti quali ecosistema, sostenibilità e produzione di device specifici per la scuola.

Cos’è l’ecosistema Acer?

Ce lo spiega Barbesta: “Non è solo un’ecosistema di prodotti. Noi produciamo tecnologia e l’obiettivo è quello di portare la tecnologia all’interno degli istituti, ma non lo facciamo da soli. Industrializziamo i prodotti, cerchiamo di mettere a disposizione il massimo di quello che abbiamo, ma tutto ciò lo facciamo attraverso i nostri partner, i consulenti della scuola che vanno a indirizzare quella che è la domanda scolastica, raccontando quali sono le tecnologie giuste per i ragazzi, il tutto a livello nazionale. Oggi Acer è visto come il primo brand nel mercato scolastico. Collaboriamo anche con istituzioni e ovviamente anche con aziende private che ci supportano nella propositività verso le scuole. Tutte queste collaborazioni ci aiutano a portare il messaggio di tecnologia e di utilizzo della stessa per i docenti e per gli studenti”.

E continua: “Inoltre diamo la possibilità di colloquiare con i docenti di Italia e di tutta Europa attraverso dei programmi online che permettono di avere uno scambio di informazioni in maniera costante e quindi di collaborare tra di loro per avere delle spinte sulla scuola italiana”.

Sostenibilità tecnologica

“Per quanto riguarda la sostenibilità – afferma Barbesta – Acer ha un impegno da anni su diversi fronti. Non solo produciamo prodotti con plastiche riciclate, ma la portiamo nelle scuole. I nostri prodotti sono fatti con il 30% di plastiche riciclate, un obiettivo molto importante per noi. Inoltre, stiamo creando supporti come zaini, gadget e altro sempre con plastiche riciclate. Ecosostenibilità per noi è anche il fatto di poter piantare un albero per ogni scuola che si vuole registrare con noi. A ogni istituto, infatti, che ha intenzione di prendere contatti con Acer attraverso il nostro portale, destiniamo un albero a suo nome”.

E conclude: “Infine aiutiamo le scuole nel ritiro della vecchia tecnologia perché sappiamo che negli istituti c’è tanto materiale datato che giace in qualche sottoscala e la scuola fa fatica a dismetterla, noi andiamo ad aiutare a smaltire questi prodotti”.

I devices specifici per il mondo della scuola

Per quanto riguarda il mondo della tecnologia scolastica, Alessandro Barbesta afferma: “Noi crediamo che nella scuola non tutti i device sono identici. L’obiettivo è proporre agli istituti, ai docenti e agli studenti prodotti che siano robusti, resistenti nel tempo e che abbiano delle specifiche tecniche adatte all’utilizzo quotidiano anche per gli studenti più piccoli che hanno un po’ fatica ad usarli”.

Pubbliredazionale