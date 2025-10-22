Didacta Trentino, si parte: 1.000 corsi e 287 aziende per formare su digitale prof, Ata, educatori e ds

Mercoledì 22 ottobre ha preso il via, negli spazi del quartiere fieristico di Riva del Garda, Didacta Italia edizione Trentino: la full immersion nella didattica innovativa, giunta alla dodicesima edizione, per il primo anno approda in una regione del nord Italia, dopo le canoniche tappe di fine inverno a Firenze e le tre edizioni svolte al Meridione (due a Catania e l’anno scorso a Bari).

Anche l’evento di Riva del Garda – sempre condotto da esperti di settore in ambito innovativo prevalentemente digitale, rivolto a docenti, personale Ata, dirigenti scolastici, educatori, aziende e professionisti del settore interessati alle sfide del futuro – si presenta con grandi numeri: sono in programma oltre mille eventi formativi e ben 287 aziende presenti fino a venerdì 24 ottobre.

Alla cerimonia inaugurale, svolta nella Main Hall del quartiere fieristico, alla presenza delle più alte cariche istituzionali locali, dei rappresentanti del Comitato organizzatore e degli enti e aziende espositrici. A moderare gli interventi è stata la coordinatrice del Comitato organizzatore Anna Paola Concia.

Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti ha detto che “con Didacta Italia – Edizione Trentino diamo un segnale forte della qualità e solidità del nostro sistema educativo. Abbiamo scelto di investire su un evento che valorizza il nostro territorio come capace di coniugare tradizione e modernità, autonomia e apertura al confronto nazionale ed europeo sulle sfide della scuola. Siamo convinti che sia questo il modo per costruire una comunità capace di innovare e di collaborare e che crede nel valore della formazione: qui a Didacta – ha concluso – nasceranno spunti importanti per la formazione del futuro dei nostri giovani”.

Francesca Gerosa, assessore all’Istruzione, cultura per i giovani e per le pari opportunità, ha dichiarato che “Didacta Italia, edizione Trentino, rappresenta un momento di grande orgoglio per l’intero sistema scolastico provinciale. È il risultato di un lavoro di squadra che mette al centro la formazione, la ricerca e l’innovazione, con la consapevolezza che la qualità della scuola passa dalla crescita professionale di chi ogni giorno vi opera: il Trentino accoglie questa sfida con entusiasmo, portando la sua esperienza di territorio di montagna e di confine, dove la scuola è presidio di cultura, coesione e futuro”.

“La scelta di portare Didacta in Trentino non è casuale – ha sottolineato il presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, Claudio Soini: “Il nostro territorio è da sempre un laboratorio di innovazione e di collaborazione, un luogo in cui scuola, istituzioni e comunità si incontrano per costruire conoscenza, competenze e futuro. In questo senso, l’istruzione è una competenza fondamentale, esercitata dalla Pat: ciò consente di modellare le politiche educative sulle esigenze reali delle nostre scuole e dei nostri territori. Anche il Consiglio provinciale concorre a definire il quadro normativo in cui la scuola può crescere; penso, per esempio, alla recentissima legge sull’utilizzo dei dispositivi digitali in classe”.

Il sindaco di Riva del Garda Alessio Zanoni ha detto che“il Comune di Riva del Garda accoglie con soddisfazione Didacta, evento di rilievo per il mondo dell’educazione e della formazione, occasione preziosa per confrontarsi, innovare e crescere come comunità scolastica e istituzionale. Un momento di stimolo anche per le istituzioni pubbliche, chiamate a dare risposte sempre più adeguate a problemi complessi”.

Nel corso del suo intervento, il Presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini, ha dichiarato che “Didacta Italia, a Riva del Garda, in un bellissimo quartiere espositivo, è l’occasione per fare incontrare ancora una volta tutti gli operatori del mondo della scuola. Più volte abbiamo infatti sottolineato come la crescita culturale, sociale ed economica di un Paese dipende dalla qualità del sistema scolastico e la scuola costituisce anche il luogo dove gli studenti devono imparare a rispettare culture diverse apprendendo anche nuove modalità per crescere nel rispetto reciproco”.

“Siamo lieti di partecipare come partner scientifico a questa edizione di Didacta Trento – ha sottolineato il presidente Indire Francesco Manfredi – : abbiamo scelto di dedicare una particolare attenzione ad alcuni temi che sono fortemente legati ai territori alpini, come le Piccole Scuole – molto diffuse nelle aree di montagna – e il plurilinguismo, tipico delle scuole di confine. Inoltre,abbiamo realizzato una mostra a Rocca di Riva: ‘Confini. L’avventura dell’istruzione in territori periferici’, nell quale si vedono i propri antecedenti nei presidi della scolarizzazione di massa disseminati a partire dal periodo post-unitario, in tutte le zone più remote del paese. In generale, con il programma scientifico Indire vogliamo offrire un ventaglio di opportunità in grado di accompagnare i docenti, i dirigenti e gli operatori scolastici verso una scuola che si fondi sulle parole chiave educazioni, orientamento, personalizzazione, valorizzazione dei talenti”.

Anche per Angelo Paletta, presidente del Comitato tecnico scientifico di Iprase “a Riva del Garda la scuola si pone al centro delle politiche educative e della ricerca. In collaborazione con Indire e con i partner istituzionali abbiamo voluto valorizzare nel programma scientifico le esperienze e le buone pratiche delle scuole, perché l’educazione è la capacità di creare rete intorno agli studenti. Riva del Garda diventa così un crocevia alpino e internazionale, dove il Trentino condivide con il Paese e con l’Europa una visione di scuola capace di unire competenza, equità e innovazione”.

Ad intervenire, infine, è stato anche Hans Joachim Prinz, presidente di Didacta International: “Sono molto onorato – ha detto – di essere presente qui per la prima volta in veste di presidente e con orgoglio posso affermare che siamo riusciti a stringere con i partner italiani ottimi rapporti di collaborazione che vanno avanti dal 2017 e che hanno portato ad inaugurare questa dodicesima edizione in Italia, sempre più bella ed attrattiva, qua a Riva del Garda”.

Tra i numerosi appuntamenti di giovedì 23, Indire ha segnalato l’evento intitolato “Dirigenti scolastici che lasciano il segno”, a cura di Iprase, al via alle ore 10 nella Main Hall (Padiglione B/1 – E5), riservato ai dirigenti e direttori delle scuole della Provincia autonoma di Trento e delle scuole di lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano.

“Rafforzare il ruolo della scuola all’educazione al rispetto e alla parità di genere. Un percorso di accompagnamento” è il seminario organizzato da Indire in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si svolgerà a partire dalle ore 14:45 (Padiglione B/1 – Immersiva I1): durante il seminario sarà presentato un piano strategico per accompagnare le scuole in questo percorso, al fine di rendere l’intera comunità scolastica protagonista attiva del cambiamento.