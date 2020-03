Didattica a distanza, l’esperienza delle scuole dell’infanzia di Pavone (TO)

In materia di “didattica a distanza” va segnalata la curiosa e inconsueta l’iniziativa promossa da alcune docenti dell’infanzia dell’Istituto comprensivo di Pavone Canavese (To) di cui fanno parte 3 scuole frequentate da circa 170 bambini.

Ne parliamo con Liliana Venturino e Maria Fogaroli, due insegnanti dell’istituto che sottolineano però come l’esperienza sia condivisa dall’intero team.

Quale obiettivo ritenete di poter raggiungere con la vostra proposta?

A nostro parere si tratta innanzitutto di far sentire la presenza della scuola ai bambini e alle famiglie, ricreando un minimo di routine attraverso un appuntamento quotidiano con la proposta di attività facilmente realizzabili con oggetti d’uso comune (mollette da bucato, fogli, pennarli, forbici, ecc..).

Stiamo cercando di proporre attività che possano divertire e sviluppare abilità specifiche, rispondendo ad un palinsesto assimilabile ai campi d’esperienza. È una grande lezione aperta attraverso cui le famiglie possono farsi un’idea di cosa si fa alla scuola dell’ infanzia.

Come stanno rispondendo genitori e bambini?

Molti genitori ci stanno mandando foto e video di come i bimbi hanno realizzato le nostre proposte; e ci stanno arrivando persino risposte di bimbi di altre scuole anche di altre regioni.

Voi insegnanti come vi siete organizzate?

Inizialmente le responsabili dei tre plessi si sono incontrate creando una chat per la condivisione di idee e materiali. Poi ci siamo trovate a coppie per realizzare i video molto artigianali attraverso il cellulare, pur senza avere una particolare dimestichezza con la creazione di filmati. Ci siamo avvalse delle competenze di una collega della scuola primaria per la parte informatica.

In questa fase una di noi raccoglie il materiale e lo pubblica quotidianamente su youtube e su padlet.

Ma intanto, ogni giorno le nostre competenze in ambito tecnologico migliorano. Insomma, cerchiamo di trasformare una disgrazia in una occasione di crescita.

Tutti i materiali prodotti dalle scuole dell’infanzia di Pavone Canavese sono disponibili in un apposito spazio web