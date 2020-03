Didattica a distanza, un progetto per tutti i bambini. Distanti ma vicini

In un momento così delicato per tutta la Nazione capiamo, in seguito alle necessarie misure adottate dal Governo, che la cosa migliore per proteggerci da questo maledetto virus e’quella di restare a casa.

Un docente di scuola primaria pensando ai suoi alunni e a tutti i bambini che in questo momento sono costretti a stravolgere le proprie abitudini quotidiane ha creduto in un progetto proposto nella propria scuola, intendendo ampliarlo a tutti gli altri bambini che vorranno sentirsi parte di una comunità educante.

Per fare tutto ciò è necessario l’aiuto delle famiglie che in questi giorni potranno dedicarsi maggiormente ad attività ludiche da svolgere unicamente a casa.

Si tratta semplicemente di inventare storie, scriverle e rappresentarle con i disegni per poi narrarle.

Non ci resta che partire…per un lieto fine che ci vedrà fuori da questo tunnel a poter raccontare a tutti ciò che riusciremo a creare.

Creatività, divertimento e gioia sono le parole d’ordine in questo gioco d’immaginazione dove le storie di tutti troveranno una casa, una comunità che sarà pronta ad accogliere!

Reale e virtuale si fondono in un momento così delicato per la nostra Italia.

Distanti ma vicini. Un abbraccio virtuale a tutti…

La sintesi del progetto:

HO DA PROPORVI UN’IDEA che parte da un’iniziativa di didattica a distanza portata avanti nella nostra scuola che possa coinvolgere tutte le famiglie e quindi i bambini che adesso si trovano in un momento di solitudine.

Il Kamishibai è un fantastico strumento di didattica tradizionale.

Potenziare le competenze nella lettura, nella scrittura e nel disegno è importantissimo soprattutto in situazioni del genere dove tutti siamo costretti a dover restare in casa per un po’ di tempo.

Rendiamo positivo un periodo di negatività.

Chiedo agli alunni, alle famiglie, ai miei amici di condividere questo video e umilmente chiedo ai miei colleghi di collaborare a questa iniziativa.

Aiutiamoci a vicenda per far sì che le nostre giornate possano riempirsi di colori grazie al sorriso dei bambini.

C’è un gruppo Facebook attivo: a scuola di Kamishibai. Distanti ma vicini.

Usiamo gli hastag #ascuoladikamishibai #raccontiamostoriebelle #distantimavicini #didatticaadistanza per far sì che ognuno possa condividere le nostre creazioni.

Grazie.

W la scuola.

Link gruppo Facebook: https://www.facebook.com/ groups/226740295394260/

Andrea Cirolla