Didattica a distanza: video lezione sulla dinamica dei fluidi

Questa video lezione di fisica è rivolta a studenti di terza liceo scientifico, tratta l’argomento della dinamica dei fluidi. Si parte con la definizione della corrente di un fluido, poi si introduce il concetto di portata al fine di spiegare l’equazione di continuità e l’equazione di Bernoulli.

In un momento in cui le attività didattiche sono sospese è molto importante consentire agli studenti di tutta Italia di ricevere materiale didattico per continuare a studiare e a formarsi. Lo spirito di questa video lezione è proprio quello di essere di utilità agli studenti. A tal proposito segnaliamo il canale youtube del prof. Elia Bombardelli molto utile per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.