Diretta video

Scuola talk | Scuole aperte il 31 agosto, aiuto per le famiglie o problema per docenti e personale?

guarda
BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
30.05.2026

Didattica, “basta saper spiegare bene”? Non è proprio così: ecco come gestire il caos in classe

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Le principali difficoltà in aula
Strategie per un insegnamento più sereno
Il corso

Basta saper spiegare bene” è una delle frasi più lontane dalla realtà della scuola di oggi. Tra studenti distratti, tensioni continue e richieste sempre più pesanti, molti docenti finiscono per consumare energie solo per mantenere l’attenzione e l’equilibrio in aula. E quando il caos diventa la normalità, a perdere non è solo l’insegnante, ma tutta la classe.

Vai al corso

Le principali difficoltà in aula

Molti insegnanti sperimentano quotidianamente problemi come:

  • Mantenere l’ordine in classe: gestire studenti poco attenti e rumorosi senza ricorrere a misure drastiche.
  • Creare un ambiente di apprendimento positivo: motivare gli studenti e favorire la collaborazione tra di loro.
  • Migliorare la propria autorevolezza: trovare il giusto equilibrio tra fermezza e comprensione per ottenere rispetto.
  • Evitare lo stress e il burnout: il continuo sforzo per mantenere il controllo può portare a esaurimento e demotivazione.

Strategie per un insegnamento più sereno

Per affrontare queste problematiche, gli esperti suggeriscono diverse strategie, tra cui tecniche di comunicazione efficace, metodi di gestione del comportamento e approcci psicologici per favorire la motivazione degli studenti. Inoltre, un supporto tra colleghi e una formazione mirata possono aiutare a sviluppare nuove competenze per migliorare il clima in classe.

Affrontare il caos in aula non è semplice, ma con le giuste strategie e un approccio strutturato, ogni docente può migliorare il proprio ambiente di insegnamento e favorire una maggiore armonia tra gli studenti.

Il corso

Su questi argomenti il corso Come governare il caos in classe, in programma dal 15 giugno, a cura di Daniela Fedi.

Vai al corso

Didattica

Cacciari: “Docenti ingolfati dalla burocrazia. Se fossero lasciati soli a insegnare ci sarebbe libera gioia nello studiare”

Docenti affaticati, la scuola chiede tutto e restituisce poco? Il corso sulla meditazione

Intelligenza artificiale: può far risparmiare tempo ai docenti? L’esempio

Didattica, il docente non può pensare solo all’apprendimento degli alunni ma anche alle dinamiche del gruppo classe: come?

Sono tante le strade che possono potenziare l’apprendimento disciplinare

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Video choc nella chat di classe: bambini di una scuola media ricevono immagini di un agnello sgozzato

Redazione

Maestra sospesa per vessazioni e aggressioni verbali su bambini di 4-6 anni

Redazione

Incidente scuolabus in Sicilia, Turano: “La mia personale vicinanza va ai feriti e alle loro famiglie”

Redazione

Mobilità docenti 2026 esiti, come vedere i trasferimenti e i passaggi

Redazione
vai alla ricerca avanzata