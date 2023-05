Didattica della musica: le proposte formative del centro Goitre

Corso di formazione “Insegnare musica ai bambini – il sistema Goitre” – dal 4 al 9 luglio 2023 ad Avigliana (TO)

Il corso di formazione “Insegnare Musica ai Bambini – Il Sistema Goitre” approfondisce l’utilizzo del Sistema Goitre, prassi d’insegnamento organizzate in una didattica organica a partire dal pensiero di Roberto Goitre, risultato di quarant’anni di pratica e ricerca con bambini e ragazzi. Il Centro Goitre nato nel 1983 è stata tra le prime realtà a occuparsi di formazione per insegnanti in ambito didattico-musicale e i suoi docenti hanno perfezionato attraverso lavoro sul campo, pubblicazioni e progetti di ricerca una didattica efficace in grado di sviluppare competenze musicali e trasversali, confrontandosi costantemente con i pensieri pedagogici oggi più all’avanguardia.

A chi si rivolge?

Insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria con o senza competenze musicali e vocali

Insegnanti di musica della scuola secondaria di I grado

Studenti e laureati dei corsi di studio a indirizzo musicale e dei corsi in scienze dell’educazione e della formazione

Studenti di Conservatorio

Educatori e operatori musicali

Musicisti orientati alla didattica per bambini e ragazzi

Il sistema Goitre: la voce e il canto al centro della didattica

Il Sistema Goitre si fonda principalmente sulla voce e il canto come mezzi privilegiati del fare musica. Il corso ha l’obiettivo di fornire nuovi strumenti d’insegnamento, secondo i gradi di scuola dall’infanzia alla secondaria di I grado e trasmettere principi di base per la creazione di materiale musicale vocale e strumentale, a partire dalla scelta e dalla rielaborazione di un repertorio didattico e nel rispetto delle Indicazioni Nazionali per il curricolo. Durante il corso verrà fornito inoltre repertorio pronto per essere utilizzato in un approccio didattico attivo e suggerimenti per lo sviluppo di metodologie didattiche innovative attraverso l’uso delle risorse tecnologiche.

La modalità didattica dedica moltissimo spazio alla pratica laboratoriale collettiva. Ogni riflessione teorico-pedagogica nasce da un’esperienza pratica che i partecipanti vivono in prima persona. I formatori propongo le attività come se fossero di fronte ad un gruppo classe di bambini, simulando una lezione reale. Attraverso giochi cantati, sonorizzazioni, attività d’ascolto, fiabe musicali e musica d’insieme si mostrerà come sviluppare competenze e abilità pratiche, adatte ad essere utilizzate nella didattica collettiva e in quella individuale, stimolando la musicalità presente in ogni bambino.

Per permettere a tutti di apprendere in un percorso personalizzato sulla base delle diverse esigenze educative e consentire ai corsisti di sperimentare e crescere didatticamente, il numero dei partecipanti è limitato e si consiglia, se interessati, di iscriversi il prima possibile.

I docenti possono iscriversi sulla piattaforma Sofia e utilizzare la Carta Elettronica del docente per il pagamento.

Programma del corso e iscrizioni

Per conoscere il programma del corso, i costi e le modalità di iscrizione visitare la pagina del nostro sito dedicata al corso: https://www.centrogoitre.com/insegnare-musica-ai-bambini/

Per approfondire ulteriormente guarda il video di presentazione del corso al link: https://youtu.be/bybHMY05HaM

