Didattica dell’immagine e fotografia: spunti per insegnare a leggere ed interpretare illustrazioni di vario tipo

Come fare didattica della fotografia in classe? Non si tratta, in questo caso, di imparare a scattare foto, ma di imparare a leggere ed interpretare fotografie ed immagini. Questa è una competenza importante per gli adulti di oggi, in riferimento al DigiCompEdu area 2 e 6.

Un percorso orientato alla lettura e all’interpretazione della fotografia, alla ricerca iconografica sul web e alla produzione creativa, per rafforzare le competenze fotografiche dei docenti e metterli in grado di aiutare gli alunni ad affinare le loro ricerche di immagini su internet, a consultare i database specializzati, a usare in modo appropriato la fotografia sui social network.

Il corso

Su questi argomenti il corso Come integrare la fotografia nelle attività didattiche, a cura di Emanuela Amadio, in programma dal 7 febbraio.

Il programma, lezione per lezione

1ª lezione

Introduzione al corso e presentazione docente

Condivisione esperienze dei partecipanti

10 buoni motivi per portare la fotografia a scuola

Come leggere e interpretare le fotografie storiche e contemporanee

Compilazione guidata della scheda per analizzare le immagini

Fotografia e materie curricolari: come creare un’attività didattica interdisciplinare

Esercitazione individuale in diretta e revisione

Esercizio per casa: lettura di un’immagine

2ª lezione

Come svolgere una ricerca per immagini sul web: ricerca avanzata sui motori di ricerca, Google Lens, database specializzati

Cosa sono le licenze Creative Commons e quando utilizzarle a scuola

Come svolgere una ricerca fotografica sui social network

Focus su Instagram e Pinterest

Esercitazione individuale in diretta e revisione

Esercizio per casa: progetto personale

3ª lezione

Revisione collettiva dei progetti personali elaborati da ogni docente

Tecnica e creatività: laboratori con lo smartphone per studenti e studentesse

Fotografia e autoproduzione: come stampare e rilegare album e fanzine

Attrezzatura e strumentazione per allestire un atelier fotografico

Dieci proposte laboratoriali per portare la fotografia a scuola

Bibliografia e sitografia dedicate a fotografia e didattica

