Didattica integrata: proposte e idee innovative

A poche settimane dalla riapertura delle scuole, diversi esperti si sono interrogati durante il convegno “Star bene a scuola”, che si è tenuto di recente in modalità online, organizzato dalla casa editrice Giunti, che ha colto l’occasione per presentare il nuovo ambiente digitale giuntiscuola.it IO+.

Si tratta di una piattaforma completamente ridisegnata che offre a docenti, educatori e formatori contenuti di qualità e mette a loro disposizione il patrimonio di letteratura su didattica e pedagogia delle storiche riviste della casa editrice e un numero importante di nuovi “oggetti digitali”.

L’idea di fornire strumenti efficaci per la ripartenza e l’esigenza di sviluppare risorse per i docenti, che hanno sempre più bisogno di uno spazio adatto, anche fuori dalla scuola, per confrontarsi su buone pratiche ed esperienze, ha portato Giunti Scuola a lavorare nell’ultimo anno alla progettazione e realizzazione del nuovo ambiente digitale innovativo, che si affaccia in questi giorni nel panorama dell’editoria scolastica

La piattaforma

Sono circa 35mila gli strumenti per la didattica – lezioni, articoli, file multimediali – a disposizione sul nuovo ambiente digitale, una ricca repository innovativa, che si rivolge non solo ai docenti, ma anche ai genitori e agli alunni, incoraggiandoli verso l’interazione e la personalizzazione dei contenuti, per costruire un’esperienza digitale del tutto aderente alle proprie necessità.

Il nuovo ambiente digitale giuntiscuola.it IO+ offre un’esperienza di navigazione personalizzata e flessibile: il motore di ricerca interno al sito consente infatti di orientarsi nella vasta quantità di contenuti ragionati, diversificati, raggruppati per temi, discipline e anno scolastico di riferimento.

Gli strumenti sono schede didattiche, testi e risorse multimediali e interattive da fruire o anche scaricare. La vera innovazione di giuntiscuola.it IO+ sono le raccolte, materiali diversificati collezionabili in un’unica playlist di contenuti, navigabile e condivisibile con tutti gli utenti, che consente in particolare di dare risposte al bisogno dei docenti di sviluppare relazioni, di trovare uno spazio adatto, anche fuori dalla scuola, per confrontarsi su buone pratiche ed esperienze e sentirsi parte di una community.

Per visionare il nuovo ambiente digitale: www.giuntiscuola.it