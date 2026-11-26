Dicembre si avvicina, le temperature scendono ma non sempre le scuole sono attrezzate ad affrontare l’inverno incombente. Talvolta capita che i riscaldamenti restino spenti, e che genitori e dirigenti debbano prendere provvedimenti. Come avvenuto in una scuola del cremonese dove, secondo La Provincia, gli studenti sono rimasti al freddo “per dieci giorni”. Finche le famiglie non hanno deciso di dire basta, ritenendo che la situazione stesse diventando problematica per i loro figli.

“I bambini della classe 4ª C della scuola primaria non sono andati a lezione“, si legge infatti nell’articolo. “Secondo quanto riferito dai genitori, i piccoli hanno trascorso l’intera giornata di ieri in un’aula non riscaldata, tornando a casa infreddoliti, stanchi e provati“. Una situazione che ha spinto la preside dell’istituto a prendere provvedimenti, per fare in modo che gli studenti tornino a lezione.

“La dirigente scolastica ha disposto oggi il trasferimento della classe in un’altra aula, così che da domani i bambini possano rientrare”, scrive il quotidiano. Frattanto la vicenda è arrivata anche al Comune, con i consiglieri di opposizione che chiedono “un cambio di passo” nella gestione delle scuole. Tra le richieste, chiarire le cause del guasto, comunicare alle famiglie gli interventi previsti e i tempi di ripristino, garantire fino alla risoluzione condizioni adeguate per le lezioni.