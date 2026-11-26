Il decreto scuola ieri, 25 novembre, ha ricevuto l’ok della Camera. L’Aula ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul decreto con 180 sì, 112. Oggi, 26 novembre, il voto finale.

La parola fine all’iter si avrà con la firma del presidente Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La conversione in legge è prevista entro il 29 novembre. Il decreto 170 del 30 settembre 2026 ha ottenuto il primo sì del Senato venerdì scorso, 20 novembre, non senza polemiche. Nel corso della diretta della Tecnica risponde live, il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo, ha parlato della misura dei libri di testo digitali, inserito nel Decreto scuola:

“Il decreto legge forse è lo strumento meno indicato per intervenire. Un intervento sui libri di testo, qualunque siano le finalità, rischia di essere foriero di un sacco di problemi. Prova nel fatto, che addirittura all’interno della compagine di maggioranza ci si è spaccati, con alcuni esponenti a favore dell’adozione di questa misura, altri invece contrari. Ora questa misura sarà all’interno del decreto legge. La soluzione che la maggioranza di governo pare avere individuato sta nell’approvazione di un ordine del giorno che poi dovrebbe trovare un apposito emendamento nel Milleproroghe“.

“Inseriamo nella fase di conversione di un decreto legge un emendamento la cui applicazione probabilmente sarà sospesa, non si sa per quanti anni scolastici in sede di Milleproroghe e ricordo è lo strumento che prevede appunto proroghe e questo significa che davvero non si hanno le idee molto chiare su questo provvedimento, perlomeno”.

“È evidente che un una misura di questo genere rischia di disorientare un attimino perché se da un lato si cerca di limitare l’utilizzo del cellulare, l’utilizzo dei tablet, l’utilizzo dei mezzi informatici all’interno delle aule scolastiche, dall’altra parte si dice che i libri potranno perlomeno essere forniti anche in formato digitale, diventa un pochettino difficile, capire come potrà risolversi la cosa”.

“Dall’altro lato anche il 15% che può essere riprodotto su supporto cartaceo. Al di là del fatto che diventa difficile comunque controllare il 15-20% della riproduzione su carta, sembra, a mio giudizio, che si rischi di gravare di nuovo sulle famiglie”.

“Se devo studiare qualcosa, io preferisco studiare sulla carta, evidentemente, peraltro dico di aver letto, che alcune ricerche fatte, svolte e sviluppate in Norvegia incomincino ad evidenziare come l’uso degli strumenti informatici, quindi l’uso del tablet piuttosto che del telefonino per studiare, riduca la capacità di lettura e di scrittura”.

“Bene, forse un ragionamento sull’adozione di questi strumenti, nulla contro l’innovazione, però una ponderazione, mettiamola così, sulla opportunità o meno di adottare strumenti di questo genere dovrebbe essere fatto forse sicuramente, per quello che mi riguarda, al di fuori dei tempi così stringenti che un decreto legge per natura sua prevede“.