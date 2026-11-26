Da un gruppo di docenti idonei del concorso ordinario per d.s. riceviamo una precisazione ad un nostro articolo del 28 ottobre scorso che pubblichiamo integralmente.

1. Elevata Selettività del Concorso Ordinario (DM 194/2022)

Il concorso ordinario per dirigenti scolastici (DM 194/2022, DDG 2788/2023) si è attestato come una delle selezioni più severe dell’autonomia scolastica: su 24.944 iscritti, soltanto 688 candidati (il 2,7%) hanno superato tutte le prove, di cui 572 vincitori e 116 idonei.

2. Quadro Normativo e Tutela del Merito (Art. 97 Cost.)

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 cc. 527-528) ha trasformato le graduatorie ordinarie in graduatorie ad esaurimento, sancendo il diritto all’assunzione degli idonei nei limiti dei posti vacanti. Tale misura attua il principio costituzionale del pubblico concorso (art. 97 Cost.), di cui hanno peraltro beneficiato in passato gli stessi dirigenti oggi in mobilità (il 43% di chi ha ottenuto il trasferimento nel 2026 era originariamente idoneo).

3. Consistenza Numerica: 34 Idonei nel Centro-Sud di fronte a 1.000+ Fuori Regione

Ad agosto 2026, gli idonei dell’ordinario nel Centro-Sud sono appena 34 complessivi (Marche 8, Abruzzo 13, Campania 6 accantonati TAR, Lazio 4, Umbria 2, Calabria 1). A fronte di un bacino di oltre 1.000 dirigenti fuori regione (1.259 aspiranti nel 2026/27), l’assunzione di sole 34 unità non ha alcuna incidenza reale sulla mobilità, che richiede interventi organizzativi strutturali.

Ambito / Categoria Consistenza Numerica Incidenza Idonei Ordinario Centro-Sud 34 aspiranti dirigenti Distribuiti su 6 regioni Aspiranti Mobilità Fuori Regione 1.000+ dirigenti Fenomeno strutturale

4. Proposte per un Equo Bilanciamento nel 2027 e Conclusioni

Poiché le graduatorie dell’ordinario sono ad ambito strettamente regionale, la saturazione delle disponibilità nel Centro-Sud con la mobilità al 100% congela a tempo indeterminato l’assunzione degli idonei locali. Per l’a.s. 2027/2028 si propone l’accantonamento dei 160 posti residui dell’ordinario: ciò consentirebbe comunque una mobilità interregionale numericamente superiore al 2026 e l’esaurimento completo delle graduatorie ordinarie, liberando dal 2028 l’intero contingente dei posti a beneficio esclusivo dei trasferimenti, nel pieno rispetto dell’imparzialità e del buon senso istituzionale.

Un gruppo di idonei del concorso ordinario 2023