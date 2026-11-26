In provincia di Lecco, l’invito del Comune alle scuole a partecipare a un concorso di presepi in vista del Natale è arrivato fino al Consiglio comunale. La questione è stata sollevata dalla consigliera di minoranza, mentre l’amministrazione ha difeso la scelta di scrivere agli istituti. Al centro del confronto, la posizione degli alunni che seguono l’attività alternativa.

La lettera alle scuole

Il vicesindaco e l’assessore hanno proposto alle scuole del paese di aderire all’iniziativa natalizia. Ogni istituto era libero di partecipare e alcuni hanno scelto di declinare. Il caso è emerso durante la discussione sul piano per il diritto allo studio, quando una consigliera dell’opposizione, ha chiesto conto dell’invito, che a suo dire pone le scuole in una posizione scomoda: una cosa è che il presepe lo propongano gli insegnanti, un’altra che la richiesta arrivi dal municipio, con tanto di firme.

Le perplessità della minoranza

Secondo quanto riportato da La Provincia Unica TV, la consigliera ha sostenuto che “se arriva qualcosa di firmato, sembra che il Comune o l’amministrazione vogliano imporre un indirizzo che invece deve essere della scuola”. Il timore riguarda gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e frequentano l’attività alternativa: se l’invito fosse rivolto “a tutte le classi”, qualcuno potrebbe restare escluso. Per la consigliera il concorso “non rispecchia quello che dovrebbe essere la scuola pubblica, che deve rispettare le scelte delle famiglie”. Ha inoltre detto che “all’interno delle scuole ci sono state discussioni” e che non tutte hanno aderito.

La replica dell’amministrazione

Il vicesindaco ha precisato che “l’invito era per il plesso” e ha rivendicato la scelta: “Io sono orgoglioso di aver mandato quella lettera. Se uno vuole partecipare partecipa, se non vuole partecipare non partecipa”. Ha, inoltre, ricordato di aver sempre visto presepi nelle visite scolastiche prima di Natale e ha aggiunto che non gli pare giusto “condannare gli altri a non farlo”: se lo si facesse, ci sarebbe “un’imposizione nei loro confronti”. L’assessore ha osservato che gli insegnanti sanno già come regolarsi: dialogano con le famiglie e, nella preparazione della Natività, ai bambini di altre religioni affidano ad esempio il cielo o le stelle. Un bambino, ha spiegato, può contribuire a disegnare il cielo di Betlemme anche se a casa sua il Natale non si festeggia.