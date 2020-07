Digitale, finanziate più di 2mila scuole con il PON Smart class II ciclo

Con Avviso 11978 del 15 giugno 2020 il Ministero ha pubblicato il bando PON Smart Class II ciclo, con l’obiettivo di supportare le istituzioni scolastiche per il potenziamento di forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico.Le scuole superiori potranno così realizzare centri didattici digitali volti a garantire e supportare l’accrescimento delle competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento anche in coerenza con le necessità di adeguamento degli spazi per ridurre il rischio da contagio.

Con nota prot. 20884 del 10 luglio 2020 sono state pubblicate le graduatorie relative all’avviso: sono 2.198 le scuole finanziate, per un totale di 21.964.751,74 euro di fondi PON assegnati.

I fondi consentiranno dunque di acquistare, anche in vista della ripresa di settembre, strumenti e dispositivi digitali, accessori e periferiche hardware (come proiettori, webcam o scanner), software e licenze per piattaforme di e-learning, monitor touch screen e per creare spazi digitali nelle scuole, favorendo nuove metodologie di apprendimento.

Di seguito la tabella con la ripartizione regionale: