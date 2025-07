Dimensionamento scolastico, Regione Umbria impugna il decreto al Tar

La Regione Umbria impugnerà al Tar il decreto ministeriale sul dimensionamento scolastico. Ad annunciarlo l’assessore regionale all’Istruzione Fabio Barcaioli. Lo riporta la testata Umbria 24.

Nel provvedimento, pubblicato nei giorni scorsi, è previsto un taglio, da 134 a 130 autonomie scolastiche per l’anno 2026/2027. La Regione nei mesi scorsi aveva proposto delle soluzioni alternative al taglio, nell’ambito del cosiddetto “dimensionamento scolastico” ma la risposta del Ministero era stata negativa.

“La scelta di comprimere il numero delle autonomie scolastiche rischia di compromettere il diritto allo studio e la qualità dell’offerta formativa – afferma Barcaioli – con ricadute pesanti per studenti, famiglie e personale scolastico. Alla base del decreto c’è una logica che privilegia i numeri alle esigenze educative e territoriali. L’obiettivo non è disattendere gli obiettivi di razionalizzazione e di efficientamento richiesti dal Pnrr, ma raggiungerli in modo coerente con le specificità territoriali e senza sacrificare la centralità della scuola come motore di sviluppo umano e coesione sociale”.