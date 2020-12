Diretta De Luca, chiusura scuole ed emergenza sanitaria: il punto sulla situazione [DIRETTA ore 14:45]

L’appuntamento con il punto della situazione di Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, oggi è molto atteso, in vista del nuovo Dpcm Natale e della questione sull’anticipo della chiusura delle scuole.

Anche questo venerdì, 18 dicembre, il presidente sarà in diretta alle ore 14:45 per comunicare ai cittadini campani, e non solo, le linee da seguire in vista delle vacanze di Natale, periodo che prevede una salita della curva epidemiologica.

Si ricorda, inoltre, che contro la linea rigorista del governatore campano, si è schierato il Codacons, il quale ha inoltrato la diffida al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e ai sindaci dei cinque capoluoghi di provincia che non riapriranno le scuole.

“Il Dpcm del 3 dicembre 2020 è chiaro – ha detto il vicesegretario nazionale del Codacons – si sarebbero dovute riaprire le scuole fino alla terza media dal 9 dicembre 2020, mentre dal 7 gennaio 2021 dovranno essere le secondarie di secondo grado ad aprire mantenendo una piccola percentuale in DaD. Nel caso in cui le scuole non dovessero riaprire – ha aggiunto l’avvocato – si adirà l’autorità giudiziaria competente unitamente a tutti coloro che, già numerosissimi, hanno risposto ai nostri appelli”.

SEGUI LA DIRETTA