DIRETTA – Il ministro Speranza risponde su terza dose, obbligo vaccinale e variante Omicron

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, risponde a interrogazioni sulle misure per incrementare le somministrazioni della terza dose dei vaccini anti-Covid e iniziative in relazione alla diffusione della variante cosiddetta Omicron. A pochi giorni dal provvedimento dell’obbligo vaccinale scuola, che diventerà efficace per il personale scolastico a partire dal 15 dicembre, si chiedono al ministro chiarimenti sulla velocità e l’efficienza della campagna vaccinale.

SEGUI LA DIRETTA

Il tasso crescente di positività dei contagi e l’allentamento delle misure di restrittive a scuola impongono di accelerare la somministrazione della vaccinazione. Quali iniziative intende assumere il Ministero della Salute anche in relazione agli insegnanti particolarmente esposti? Così il deputato Ansaldi.

Risponde il Ministro: “Siamo arrivati a oltre 96 milioni di dosi somministrate in poco più di 11 mesi, risultati incoraggianti – afferma il ministro -. Prime dose all’87%, il ciclo completo all’84%. Anche negli ultimi giorni c’è stata una crescita delle prime dosi, segno che l’obbligo vaccinale produce i suoi frutti”.

“Noi lavoreremo nei prossimi giorni al rafforzamento degli hub e al coinvolgimento dei medici, dei pediatri e delle farmacie. Il vaccino è sempre il nostro strumento di lotta principale”.