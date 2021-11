DIRETTA ore 15:15. Docenti vincolati, manifestazione a Milano: basta blocchi!

I docenti vincolati non si fermano e chiedono lo stop al blocco della mobilità. Dopo Roma e Napoli, oggi 4 novembre, è la volta di Milano con la manifestazione presso la Regione Lombardia dei docenti vincolati campani del Comitato Nazionale Docenti Vincolati alle 15:30.

A partecipare anche delegazioni regionali dei sindacati di categoria Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil e Snals. A protestare quegli insegnanti, immessi in ruolo nel 2020 e nel 2021, che non possono presentare né domanda di trasferimento né domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria. Una battaglia che coinvolge migliaia di docenti, costretti a lavorare lontano da casa, dalla propria famiglia e in Comuni vicini, con sacrifici, spese e difficoltà. “Un pendolarismo che ci distrugge nel fisico e nel morale, per un’assurda legge imposta retroattivamente nel dicembre 2019” spiega la presidente del CNDV Angela Mancusi.

La richiesta al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è quella che il vincolo sia cancellato dal prossimo anno scolastico, abolito con un intervento normativo e contrattuale già con la mobilità 22/23. I vincolati in Italia, secondo i dati di CNDV, sono oltre 80.000, di cui 14.000 solo in Lombardia.

Tecnica della Scuola live seguirà la manifestazione di Milano in diretta alle 15:15 con uno speciale dedicato ai docenti vincolati. A partecipare il senatore e responsabile del dipartimento scuola della Lega Mario Pittoni, la presidente CNDV Angela Mancusi, il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani e Ambra Poletto e Rosaria Luongo, due docenti vincolate.