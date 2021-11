RIVEDI LA DIRETTA – Tutto pronto per far partire i concorsi a cattedra

RIVEDI LA DIRETTA – Tutto pronto per far partire i concorsi a...

Sembra essere il momento giusto per far partire i concorsi a cattedra. Dallo Stem all’ordinario, fino allo straordinario, è un periodo di novità per i tanti aspiranti al ruolo che attendono notizie da diverso tempo.

Stem

I posti da mettere a concorso per le discipline STEM sarebbero 6333 così ripartiti: A020 – fisica: 376 posti; A026 – matematica: 1.098 posti; A027 – matematica e fisica: 1.568 posti; A028 – matematica e scienze: 2.075 posti; A041 – scienze e tecnologie informatiche: 1.216 posti.

Con successivo decreto della direzione generale del ministero dell’Istruzione, sarà effettuata la ripartizione regionale e verrà disciplinata la riapertura dei termini della procedura concorsuale, che sarà quella “semplificata” dal decreto sostegni bis e già utilizzata per le classi Stem.

Ordinario

Sembra quasi certo che prima di Natale si svolgerà la procedura del concorso per docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

In data 4 novembre 2021 il CSPI, nell’esprimere parere favorevole sullo schema di decreto predisposto dal Ministro dell’Istruzione in merito alle procedure previste per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, ha, di fatto, avvalorato la dichiarazione del Ministro sull’effettuazione della prova scritta prima delle festività natalizie. I concorsi saranno banditi annualmente solo nelle regioni ove vi sia disponibilità di posti in organico dell’autonomia.

L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative al medesimo insegnamento e tipologia di posto.

Possono partecipare tutti i candidati che hanno presentato domanda nel luglio del 2020 secondo quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498.

SEGUI LA DIRETTA

Dei concorsi a cattedra si occuperà l’appuntamento di oggi (ore 16) della Tecnica della Scuola live. Ospiti della diretta l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara, l’esperto di diritto scolastico Dino Caudullo, e sulla preparazione ai concorsi interverranno i docenti Raffaella Contrafatto e Fabio Foddai della Guerini & Associati. Conduce il giornalista Daniele Di Frangia.