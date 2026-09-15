Dirigente affigge il tricolore in ogni classe regalando anche una copia della Costituzione e del Manifesto di Ventotene

Un inizio d’anno scolastico all’insegna dei valori civici e dell’identità istituzionale quello vissuto dagli studenti dell’Istituto Comprensivo “Paolo e Rita Borsellino” di San Salvatore. Nel giorno della prima campanella, il sindaco Corrado Tagliabue e il dirigente scolastico Maurizio Carandini hanno visitato personalmente ogni classe del plesso per un gesto simbolico: l’installazione permanente di tre bandiere in ciascuna aula, il Tricolore italiano, il vessillo dell’Unione Europea e la bandiera della Regione Piemonte.

Tre bandiere in ogni aula

“Le stesse che ho io in ufficio” ha spiegato il sindaco Tagliabue rivolgendosi ai ragazzi durante le consegne. I vessilli sono stati collocati direttamente dagli studenti, chiamati a inserire le aste nei supporti delle aule. Oltre alle bandiere, ogni classe ha ricevuto una copia della Costituzione della Repubblica Italiana e il libro sulla storia del Manifesto di Ventotene, accompagnato dal racconto delle figure di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi e del loro sogno di un’Europa unita e pacifica.

Un gesto di “semina” civica

L’iniziativa era stata anticipata dallo stesso sindaco in un editoriale sul giornale comunale, in cui aveva definito la giornata un momento di semina: “Spiegherò perché quel pezzo di stoffa ci rappresenta, perché vale la pena tenerlo in classe come si tiene un ricordo di famiglia sopra il camino. E quella blu, con le stelle gialle, è frutto della fatica di generazioni che hanno provato a tenerci uniti». E ancora: «Un gesto così non chiede il raccolto subito: chiede solo che qualcuno, un giorno, si ricordi di aver piantato qualcosa”.

Il richiamo di Valditara al rispetto della bandiera

Il tema del valore simbolico del Tricolore nelle scuole era stato toccato anche dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, lo scorso 7 gennaio, in occasione della Festa del Tricolore: “La scuola deve essere il luogo in cui questi valori si apprendono, si coltivano, si trasmettono alle nuove generazioni. Anche per questo è importante che in tutte le scuole la bandiera sia rispettata e onorata”.