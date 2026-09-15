L’arte arriva a scuola con Scrittori di classe!

Un viaggio tra i capolavori dell’arte per stimolare creatività, immaginazione e collaborazione

Che cosa succede quando, davanti a un’opera d’arte, invece di limitarci a osservarla proviamo a chiederci: “E se da questo quadro cominciasse una storia?”

È proprio da questa domanda che prende avvio la nuova edizione di Scrittori di Classe, il concorso di scrittura creativa promosso da Conad nell’ambito del progetto Insieme per la Scuola e dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Giunta alla sua tredicesima edizione, l’iniziativa propone quest’anno un percorso speciale, in collaborazione con Artonauti, il progetto educativo che avvicina bambini e ragazzi alla storia dell’arte attraverso il gioco e la scoperta.

Un’opera d’arte, mille storie possibili

Un dipinto può essere molto più di una semplice immagine: può diventare un punto di partenza per immaginare. Un quadro può diventare una finestra da cui guardare, un personaggio può uscire dalla tela, un dettaglio può trasformarsi nell’inizio di un’avventura. Una semplice idea può diventare una storia costruita insieme.

Per un bambino, osservare un’opera significa anche imparare a soffermarsi sui dettagli, formulare ipotesi, fare domande e immaginare ciò che non è rappresentato.

Chi sono i personaggi raffigurati? Che cosa è successo prima? E dopo? Che cosa stanno pensando? Quale avventura potrebbe cominciare proprio da quella scena?

Sono domande semplici, ma capaci di accendere la fantasia e trasformare l’osservazione in un vero esercizio di creatività.

È questo il cuore del progetto: partire dall’arte per arrivare alla scrittura, accompagnando gli alunni nella costruzione di un racconto collettivo.

Imparare attraverso la scrittura condivisa

Guidate dall’insegnante, le classi potranno partire da un’opera d’arte e da un incipit narrativo per inventare una storia.

A fare da compagni di viaggio saranno Morgana, Ale, il cane Argo e il gatto Wizart, i protagonisti delle avventure degli Artonauti.

Sei i temi tra cui scegliere – natura, amicizia, musica, viaggio, sport e arte – per altrettanti mondi narrativi nei quali bambini e ragazzi potranno diventare protagonisti.

Il valore dell’esperienza, però, non sta soltanto nel risultato finale. Scrivere insieme significa ascoltare le idee degli altri, confrontarsi, trovare accordi, scegliere le parole, costruire personaggi e sviluppare una trama condivisa.

Dalle parole alle immagini

La creatività non si ferma alla scrittura: ogni classe potrà infatti realizzare anche un disegno ispirato ai capolavori dell’arte, che potrà essere inserito in una galleria d’arte virtuale dedicata ai lavori degli studenti.

Un modo per dare spazio a linguaggi diversi e permettere ai bambini di esprimere ciò che hanno immaginato attraverso colori, forme e immagini.

Una classe trasformata in laboratorio

A rendere più semplice il lavoro delle insegnanti ci saranno materiali didattici gratuiti, laboratori e webinar di formazione.

Gli strumenti possono diventare il punto di partenza per trasformare l’aula in un piccolo laboratorio creativo, nel quale osservare, discutere, inventare e sperimentare.

L’insegnante diventa così una guida e una facilitatrice, capace di accompagnare gli alunni senza sostituirsi alla loro immaginazione.

E alla fine… la storia diventa un libro

Tra gli elaborati saranno selezionati 12 racconti vincitori, che verranno pubblicati in un vero e proprio libro disponibile nei punti vendita Conad a partire da febbraio 2027, insieme a una selezione dei disegni più creativi.

Le iscrizioni sono aperte dal 1° settembre al 27 novembre 2026. insiemeperlascuola.conad.it

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