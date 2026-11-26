La Conferenza episcopale italiana ha reso pubblico il primo rapporto nazionale sugli abusi sessuali nella Chiesa. Presentato ad Assisi dal cardinale Matteo Zuppi durante l’assemblea autunnale dei vescovi, lo “studio pilota” documenta 356 abusatori e 385 minorenni vittime nel periodo 2001-2021, un passo già compiuto da altri episcopati nel mondo.

Una ricognizione parziale

Lo studio, commissionato all’università di Bologna e all’Istituto degli Innocenti di Firenze, come riporta Repubblica, si basa sulle sole denunce di cui resta traccia negli archivi di 133 diocesi su 226; quelle che non hanno aderito si trovano tutte nel Centro e nel Sud. Il ventennio parte dal 2001, anno in cui Giovanni Paolo II dispose una tracciabilità più precisa delle segnalazioni. Restano quindi fuori i casi mai arrivati a un tribunale ecclesiastico, quelli segnalati solo alla giustizia civile, quelli mai denunciati e gli abusi di altri anni, così i dati non offrono stime precise. Il segretario generale monsignor Giuseppe Baturi ha annunciato nuove ricerche per “dare voce alle vittime” e un osservatorio sugli abusi e la giustizia riparativa.

I dati principali

Molte vittime avevano tra i 15 e i 17 anni e il 68,8% era di sesso maschile. Nel 59% dei casi l’abuso è durato meno di un anno, nel 21,7% tra uno e due anni, nel 19,3% oltre due. Il 15,9% ha subito violenze anche dopo i 18 anni. Il 57% delle segnalazioni riguarda una sola vittima e l’età media degli abusatori è di 42,9 anni. Il 44,6% è stato trasferito: secondo la Cei non si tratta di insabbiamento, ma di una misura provvisoria per consentire le indagini canoniche. La giustizia ecclesiastica è intervenuta nel 61,2% dei casi, pari a 218 persone, mentre solo un terzo è approdato davanti alla magistratura italiana.

Reazioni e risarcimenti

Per Zuppi gli abusi sono “una ferita aperta nel corpo della Chiesa”, di cui “proviamo vergogna”. L’arcivescovo di Bologna ha respinto sia la superficialità di chi minimizza sia il giustizialismo dettato dal senso di colpa o dalla pressione mediatica. Critica Rete l’Abuso, che nel proprio archivio conta 1.357 casi e 4.773 vittime e accusa i vescovi di non affrontare il tema dei risarcimenti. Baturi ha parlato di “problema delicato”, spesso condizionato da sentenze civili, e ha assicurato la disponibilità della Chiesa ad accompagnare le vittime, ad esempio con percorsi psicoterapeutici. L’11 dicembre il tribunale di Enna deciderà sul caso del vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana, accusato di falsa testimonianza.