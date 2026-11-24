Si è chiuso con esito positivo l’iter di controllo sull’Ipotesi di CCNI 2024/2025 dei dirigenti scolastici, sottoscritta l’11 settembre 2025. La notizia, appresa dall’ANP da fonti ministeriali, era attesa da tempo e ha aperto la strada alla firma definitiva del contratto, che dovrebbe arrivare in tempi molto brevi.

Verso la sottoscrizione definitiva

Secondo le informazioni disponibili, le organizzazioni sindacali dell’Area Istruzione e Ricerca sarebbero state convocate nei giorni successivi presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il passaggio ha segnato un primo passo verso il riallineamento delle procedure e ha consentito di dare seguito agli adempimenti necessari per la corresponsione delle spettanze economiche 2024/25. L’ANP ha assicurato che avrebbe continuato a seguire con attenzione gli sviluppi e che avrebbe informato tempestivamente gli iscritti sugli esiti della convocazione.

Un ritardo “del tutto anomalo”

L’associazione ha ricordato quanto detto nella riunione dell’8 ottobre: il percorso di verificazione ha registrato un ritardo “del tutto anomalo”. Ne è derivato un grave disallineamento temporale tra l’anno di riferimento del Fondo Unico Nazionale e la definizione della relativa contrattazione integrativa. Gli effetti negativi sono ricaduti sull’intera categoria e, in particolare, sui dirigenti scolastici neoassunti o destinatari di un nuovo incarico.

La richiesta: tempi certi per il futuro

Pur accogliendo con favore la svolta, l’ANP ha ribadito la necessità di intervenire sulle procedure di controllo, perché la contrattazione integrativa dell’Area si svolga entro tempi certi e coerenti con gli anni scolastici di riferimento. L’obiettivo è evitare il ripetersi di ritardi che, ha sottolineato l’associazione, penalizzano ingiustamente i dirigenti scolastici.