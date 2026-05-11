Dirigenti scolastici, firmato contratto 2022/2024. Valditara: “Impegno concreto per valorizzare chi guida le nostre scuole”

È stato sottoscritto in data odierna, 11 maggio, presso l’Aran, l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo all’Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024, a beneficio di circa 8.000 dirigenti scolastici.

Gli obiettivi

Ciò rappresenta un ulteriore, rilevante traguardo strategico per il settore “Scuola”, raggiunto grazie alla scelta del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di procedere speditamente, per i dirigenti scolastici così come già avvenuto per docenti e personale ATA, alla definizione della parte economica e dei principali istituti normativi, in coerenza con la proposta di Atto di indirizzo da tempo formalizzata. Tale accelerazione è stata finalizzata a rendere immediatamente operativi i miglioramenti ottenuti e a garantire il recupero del potere d’acquisto eroso dall’inflazione, tutelando così i circa 8.000 dirigenti del settore.

Le parole di Valditara

In merito alla firma, il Ministro Valditara ha dichiarato: “Con la firma odierna prosegue il nostro impegno concreto per la valorizzazione di chi guida le nostre scuole. Abbiamo voluto accelerare i tempi per garantire risposte economiche immediate e restituire centralità al ruolo della dirigenza scolastica. Il nostro lavoro non si ferma qui: la stagione dei blocchi contrattuali è definitivamente chiusa. Confermiamo fin da ora la volontà di avviare nel più breve tempo possibile l’Atto di indirizzo e le trattative per il triennio 2025-2027, assicurando così piena continuità contrattuale a tutto il personale del sistema educativo nazionale”.

La scelta di riallineare le scadenze contrattuali si conferma dunque un pilastro della strategia ministeriale per rispondere alle reali esigenze di chi lavora nelle scuole, motori essenziali per la garanzia del diritto allo studio dei nostri giovani e per lo sviluppo sociale ed economico del Paese.

Ecco il commento di Anp: “L’ARAN – rappresentata dal Presidente Antonio Naddeo – ha proposto i seguenti miglioramenti alla parte normativa:

la percentuale dei posti disponibili per la mobilità interregionale è passata dal 60% all’80% (ricordiamo che per la mobilità 2026 sussiste già il 100% ex lege)

il termine per la fruizione delle ferie non godute durante un determinato anno è stato incrementato fino alla conclusione dell’anno successivo

il termine per la fruizione del permesso di tre giorni, anche non consecutivi, per lutto è stato incrementato da sette a quindici giorni lavorativi dall’evento

sono state migliorate le modalità di differimento del periodo di prova

è stata incrementata da venti a trenta giorni la durata della sospensione dal lavoro che dà luogo a recidiva ai fini del licenziamento disciplinare

L’ANP ha firmato il testo contrattuale al fine prioritario di garantire che tutti i colleghi percepiscano prima possibile gli aumenti previsti, stante il grave ritardo con cui si è potuti addivenire alla conclusione della negoziazione. Ricordiamo, a tale riguardo, che essi sono ben maggiori di quelli del precedente CCNL.

In particolare, abbiamo ritenuto accoglibile l’incremento all’80% della mobilità interregionale – a fronte della nostra richiesta del 100% – solo perché, grazie soprattutto all’intervento dell’ANP, anche per quest’anno essa si svolgerà al 100% per disposizione legislativa. Resta per noi prioritario, in vista della prossima tornata contrattuale, insistere con la richiesta del 100%”.