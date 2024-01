Dirigenti scolastici: il 17 gennaio parte la trattativa per il contratto 2019/21

Prenderà avvio il prossimo 17 gennaio alle ore 15 la trattativa relativa al rinnovo contrattuale per il personale dell’Area dirigenziale del settore Istruzione e Ricerca.

Il contratto che si dovrà sottoscrivere riguarda il triennio 2019/2021.

L’apertura della trattativa, sottolineano i sindacati, è stata più volte sollecita; nelle ultime settimane sono stati coinvolti direttamente il ministro dell’Istruzione Valditara e quello della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo.

Per il medesimo periodo il CCNL è già stato sottoscritto come ipotesi il 14 luglio scorso; nei prossimi giorni dovrebbe essere firmato in via definitiva.

Subito dopo è attesa anche l’apertura della trattativa per il contratto sulla mobilità del personale della scuola.