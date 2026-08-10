Dirigenti scolastici, quali adempimenti? 40 lezioni e 30 guide operative per gestire la scuola senza stress

Gestire una scuola significa prendere decisioni ogni giorno, spesso in tempi rapidi, muovendosi tra norme in continua evoluzione, scadenze, responsabilità organizzative e relazioni con personale, studenti e famiglie. Per i dirigenti scolastici, ma anche per chi fa parte dello staff di direzione, non basta conoscere la normativa: serve poter contare su strumenti pratici che aiutino a trasformare gli obblighi in azioni concrete, riducendo il rischio di errori e rendendo più efficace l’organizzazione del lavoro.

Un supporto pensato per chi gestisce la scuola

Il Piano SOS DS, dopo il grande successo della rubrica, nasce proprio con questo obiettivo: accompagnare dirigenti scolastici, collaboratori del dirigente, figure di sistema, docenti con incarichi organizzativi e aspiranti dirigenti scolastici nella gestione concreta delle attività che scandiscono l’intero anno scolastico.

Il percorso unisce videolezioni in modalità asincrona, guide operative, modelli pronti all’uso e la possibilità di confrontarsi con dirigenti scolastici esperti per affrontare situazioni reali. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento costante per orientarsi tra adempimenti, responsabilità e decisioni quotidiane.

Un team di dirigenti scolastici con esperienza sul campo

Il piano è coordinato da Egidio Pagano insieme a uno staff composto da Gabriella Chisari, Anna Maria Di Falco, Patrizia Fasulo, Salvatore Impellizzeri e Aluisi Tosolini.

L’esperienza maturata nella gestione delle istituzioni scolastiche permette di affrontare i diversi temi con un taglio operativo, mettendo al centro non solo il quadro normativo, ma soprattutto le soluzioni applicabili nella pratica.

Videolezioni e materiali consultabili durante tutto l’anno

Il servizio comprende oltre 40 videolezioni asincrone, pubblicate progressivamente nel corso dell’anno scolastico.

Ogni lezione affronta un argomento specifico attraverso un percorso chiaro: il riferimento normativo, gli adempimenti richiesti, le responsabilità del dirigente e le principali criticità che possono emergere, con particolare attenzione ai possibili contenziosi.

A queste si affiancano oltre 30 guide operative, progettate per una consultazione rapida. Schemi, indicazioni pratiche e riferimenti essenziali consentono di trovare velocemente le informazioni necessarie anche nei momenti di maggiore pressione.

Modelli pronti e consulenza sui casi concreti

Uno degli aspetti più utili del piano è la disponibilità di modelli e format già predisposti per i principali documenti e adempimenti della vita scolastica. Strumenti che permettono di velocizzare il lavoro e uniformare le procedure.

È inoltre prevista la possibilità di inviare un quesito scritto allo staff di dirigenti scolastici per ricevere indicazioni operative su casi concreti di gestione. Per situazioni più complesse è disponibile, su richiesta e con costo aggiuntivo, una videoconsulenza su Zoom. Il servizio non costituisce consulenza legale, ma un supporto operativo basato sull’esperienza professionale dei dirigenti coinvolti.

Tutti i principali ambiti della gestione scolastica

Il piano accompagna i dirigenti durante l’intero anno scolastico affrontando in modo sistematico tutte le aree fondamentali della gestione.

Si parte dall’avvio dell’anno con il ruolo del dirigente, il PTOF, gli organi collegiali, il piano delle attività, le relazioni sindacali e l’inclusione. Ampio spazio è dedicato poi all’organizzazione della didattica, al curricolo, all’orientamento, alla sicurezza, alla comunicazione istituzionale e ai rapporti con le famiglie.

Non mancano gli approfondimenti sulla valutazione degli alunni, dagli scrutini alle prove Invalsi, dalla certificazione delle competenze alle attività di recupero e potenziamento.

Una sezione specifica è dedicata alla gestione amministrativo-contabile, con focus sulla programmazione finanziaria, sul regolamento di contabilità e sulla rendicontazione.

Infine, vengono affrontati tutti gli adempimenti conclusivi dell’anno scolastico: Esami di Stato, libri di testo, rendicontazione del PTOF, assegnazione dei docenti e chiusura delle attività.

Un’organizzazione pensata per essere immediatamente utile

Il valore del piano risiede anche nel suo approccio. I contenuti sono organizzati per ambiti e per momenti chiave dell’anno scolastico, così da permettere ai dirigenti di consultare rapidamente ciò che serve nel momento in cui serve.

Le indicazioni sono essenziali, concrete e orientate all’operatività, con riferimenti normativi selezionati e materiali sempre disponibili per la consultazione.

Un investimento per lavorare con maggiore sicurezza

Il Piano SOS DS è disponibile al costo di 290 euro e offre un accompagnamento continuativo durante l’anno scolastico.

Per chi è chiamato ogni giorno a gestire responsabilità organizzative, amministrative e didattiche, poter contare su un supporto strutturato significa affrontare gli adempimenti con maggiore consapevolezza, organizzare il lavoro in modo più efficace e ridurre il rischio di criticità, grazie a strumenti concreti costruiti sull’esperienza diretta di dirigenti scolastici.