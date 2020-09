Diritto al part time, vale anche per i docenti convocati da GAE, GPS e GI

Molti dei nostri lettori ci chiedono se per loro è consentito, in mancanza di spezzoni, accettare una supplenza su cattedra intera per poi prendere servizio in condizioni di part time.

Diritto al part time anche per le supplenze

Ai sensi dell’art.25 del C.C.N.L. scuola 2006-2009, esiste la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. A tale scopo gli interessati dovranno presentare apposita istanza al dirigente scolastico al momento della presa di servizio, potranno fare stessa richiesta anche al momento dell’accettazione della supplenza.

Bisogna specificare che nel comma 6 del suddetto art.25 del CCNL scuola è espressamente scritto che l’assunzione tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 4 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro.

