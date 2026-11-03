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03.11.2026

Diritto allo studio e permesso retribuito 150 ore: la normativa per docenti, educatori e Ata – DIRETTA ORE 16.00

Valerio Musumeci
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Qual è la norma che regola il diritto allo studio, e quando scadono i termini per l’istanza del diritto a fruire le 150 ore? A chi è diretto il diritto allo studio, e come si richiedono le ore per fruire dei permessi? Quali sono i percorsi di studio che vengono considerati validi per la fruizione dei permessi retribuiti delle 150 ore? Cosa dovrebbe fare il dipendente se il dirigente scolastico non concedesse il permesso?

Nel caso di contratto part-time del dipendente, il permesso del diritto allo studio come si calcola su base annuale? Lezioni sincrone e asincrone, come funziona il permesso allo studio in questi casi? Sono solo alcune delle domande che si pongono docenti, educatori e personale ATA rispetto a un tema caldo come quello dei permessi retribuiti, da sempre al centro dell’attenzione del mondo della scuola.

A parlarne, nella nuova puntata della Tecnica risponde Live – martedì 3 novembre 2026, a partire dalle ore 16.00 – saranno i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, che risponderanno ai dubbi, ai quesiti e alle perplessità posti in diretta dei lettori. La trasmissione sarà trasmessa in diretta sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e su tecnicadellascuola.it.

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150 oreDiritto allo studioPermessi diritto allo studio

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