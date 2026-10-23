Dispersione scolastica: nasce l’Osservatorio d’Area n. 8, una rete di trenta scuole del catanese per un virtuoso cambiamento

Il contrasto alla dispersione scolastica e la tutela del diritto allo studio trovano un punto di svolta fondamentale nella cooperazione strutturata tra scuola e territorio. Ieri, 22 ottobre 2026, si è compiuto un ulteriore passo di primaria importanza nella strategia di contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile.

Presso l’Aula Magna dell’I.C. “Giuseppe Fava” di Mascalucia, nel catanese, si è tenuta la presentazione e la formale sottoscrizione dell’Accordo di Rete dell’Osservatorio d’Area n. 8, presidio strategico volto a prevenire il fenomeno dell’abbandono precoce, tutelare l’inviolabile diritto allo studio e delineare un autentico percorso di inclusione sociale e culturale scevro da qualsivoglia barriera. L’Osservatorio comprende ben trenta scuole appartenenti ai Comuni di Mascalucia, Nicolosi, San Pietro Clarenza, Belpasso e Piano Tavola, Gravina di Catania, Motta Sant’Anastasia, Santa Maria di Licodia e Paternò.

Per il corpo docente, l’attivazione dell’Osservatorio d’Area n. 8 rappresenta un supporto strategico essenziale per affrontare il disagio giovanile, fornendo risposte condivise per non gestire da soli le fragilità degli studenti.

Una rete territoriale contro l’isolamento scolastico

L’Accordo di Rete, promosso con determinazione dall’I.C. “Giuseppe Fava” e dalla sua Dirigente Scolastica Prof.ssa Viviana Ardica, costituisce una grande alleanza educativa che unisce ben trenta istituzioni scolastiche. Lontano dall’essere un mero adempimento burocratico, l’Osservatorio si configura come un’antenna di monitoraggio e un motore operativo capace di mettere in rete le scuole con enti locali, servizi sociali, aziende sanitarie e associazioni del Terzo settore. Questa sinergia consente agli insegnanti di superare la solitudine della classe e di fare affidamento su un sistema integrato che intercetta precocemente le situazioni di rischio.

Azioni concrete: dai dati ai progetti di inclusione

Sul piano pratico e didattico, l’impegno dell’Osservatorio si articola nelle tre azioni chiave richiamate dalla Dirigente Ardica: Rilevazione e Monitoraggio, Prevenzione e Intervento, e Lavoro di Rete. Attraverso la collaborazione diretta tra i docenti referenti per la dispersione e gli specialisti di settore, i dati numerici si trasformano in storie individuali e in interventi educativi concreti, quali laboratori esperienziali e attività pomeridiane di supporto. L’obiettivo fondamentale è affiancare i docenti nel lavoro quotidiano, affinché nessun alunno venga lasciato indietro e la scuola mantenga la sua profonda vocazione inclusiva.