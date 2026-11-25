La conversione in legge del Decreto 170/2026 interviene in modo concreto sugli equilibri interni delle istituzioni scolastiche, chiamando dirigenti, segreterie e collegi dei docenti a rivedere prassi consolidate su inclusione, formazione delle classi e gestione del personale.

Inclusione





La redazione del PEI da parte del GLO rappresenta una delle innovazioni più rilevanti per la gestione degli alunni con disabilità. Il decreto introduce infatti:

Tempi più stretti e scadenze perentorie per l’ elaborazione del PEI, f issate a giugno (con aggiornamento a inizio ottobre) per gli alunni già iscritti e al 15 ottobre per le nuove iscrizioni o certificazioni;

issate a giugno (con aggiornamento a inizio ottobre) per gli alunni già iscritti e al per le nuove iscrizioni o certificazioni; La validità delle s edute del GLO anche in assenza di una delle componenti convocate, per evitare blocchi amministrativi a inizio anno;

anche in assenza di una delle componenti convocate, per evitare blocchi amministrativi a inizio anno; La definizione diretta del fabbisogno delle ore di sostegno da parte del GLO, motivata in rapporto al contesto classe.

Formazione delle classi e integrazione





Il decreto introduce criteri stringenti sulla composizione delle classi, con ricadute dirette sul lavoro delle segreterie didattiche e degli Uffici Scolastici Territoriali (USP). La norma fissa infatti il tetto massimo del 30% di alunni con cittadinanza non italiana e ridotta conoscenza della lingua italiana per classe.

Qualora un istituto superi tale soglia, ha il dovere di coordinarsi con l’USP per ridistribuire le iscrizioni in eccesso nelle altre scuole del territorio.

Sul piano della sicurezza e dei rapporti con le famiglie, viene inoltre introdotto il divieto di accesso nei locali scolastici con il volto coperto e l’obbligo di segnalazione o raccordo con i servizi territoriali e con i CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) qualora emergano barriere linguistiche dei genitori tali da ostacolare il percorso scolastico.

Didattica e orientamento





Sul piano dell’offerta formativa, il decreto spinge verso una maggiore strutturazione dei percorsi di accompagnamento, potenziando le misure contro la dispersione scolastica con fondi destinati a interventi personalizzati e al supporto dei docenti tutor e orientatori.

Filiera tecnologico-professionale





Il provvedimento incrementa il fondo per la promozione dei campus della filiera formativa, richiedendo agli istituti tecnici e professionali un maggiore raccordo progettuale con il territorio e il mondo del lavoro.

Digitalizzazione





Sul fronte amministrativo, il decreto accelera le procedure di dematerializzazione e potenzia il sistema informativo SIDI con l’obiettivo è far operare scuole e Ministero su una piattaforma unificata per la programmazione e la valutazione, migliorando le procedure per la gestione del personale e garantendo la massima interoperabilità tra le banche dati.

Reclutamento





A partire dall’anno scolastico 2027/2028, le nuove norme sulle immissioni in ruolo da GPS prima fascia sono estese anche ai posti comuni residui al fine di stabilizzare gli organici fin da settembre, riducendo il turnover che tradizionalmente rallenta l’avvio delle attività didattiche.

I docenti immessi in ruolo, oltre a superare l’anno di prova e una lezione simulata, sono vincolati per tre anni nella stessa scuola.