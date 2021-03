DL 13 marzo, le nuove regole da lunedì: Pasqua in lockdown. Il testo in Gazzetta

Ieri, 12 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che entrerà in vigore lunedì 15 marzo e avrà validità fino al 6 aprile 2021.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 e contiene “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Le principai misure sono state riepilogate in un apposito comunicato di Palazzo Chigi.

