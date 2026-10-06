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06.10.2026

Dl Scuola, MIM: nessun taglio alle risorse per l’educazione al rispetto e al contrasto della violenza di genere

Redazione
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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito smentisce quanto dichiarato da alcuni esponenti politici di opposizione, i quali affermano che il Governo avrebbe tagliato le risorse destinate alle attività educative per il contrasto della violenza contro le donne.

La norma introdotta con la legge di Bilancio 2026, infatti, aveva istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo da ripartire tra i Comuni, che avrebbero poi dovuto erogare i contributi direttamente alle Scuole secondarie di primo e secondo grado. Un meccanismo che si è rivelato farraginoso e che non avrebbe consentito alle scuole di utilizzare concretamente quelle risorse.

Il Decreto Scuola interviene dunque per rendere effettivamente utilizzabili quei fondi già nel 2026, fondi che, altrimenti, sarebbero andati persi, destinando le risorse, in particolare, ai corsi di educazione al rispetto e alla parità di genere, proprio al fine di diffondere la cultura della prevenzione della violenza di genere. Quindi il decreto-legge attua le finalità della norma della legge di Bilancio e non taglia nessuna risorsa.

Così in una nota il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

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