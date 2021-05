Dl Sostegni bis. Concorsi scuola con frequenza annuale. Quali titoli?

Il Decreto Sostegni bis, all’articolo 59 comma 10 stabilisce che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno dovranno essere banditi con frequenza annuale.

In ragione di questo obiettivo la semplificazione delle procedure voluta dal ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi.

Ecco come si svolgeranno i prossimi concorsi ordinari:

a) unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

b) prova orale;

c) valutazione dei titoli;

d) formazione della graduatoria sulla base degli esiti delle due prove e dei titoli in possesso del candidato.

