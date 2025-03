Docente 51enne si sente male a scuola poco prima della gita: infarto fulminante, è morta in ospedale

Una tragedia ha sconvolto l’intera comunità scolastica: una docente di geografia di 51 anni di una scuola della provincia di Venezia è morta in ospedale dopo un malore accusato in sala professori. Lo riporta Il Messaggero.

“Non mi sento bene, il cuore fa le bizze”, aveva detto qualche minuto prima ai colleghi. La donna avrebbe dovuto accompagnare i suoi studenti in gita ma purtroppo è stata trasportata in ospedale dopo l’allarme dei suoi colleghi ed è morta. Erano circa le 8 del mattino quando ha avvertito un forte dolore al petto.

Il ricordo della docente

La causa del decesso sarebbe un infarto fulminante. Solo qualche anno fa la docente aveva dovuto affrontare una lotta contro il tumore al seno. La donna lascia un marito e un figlio di quindici anni. Oltre alla sua professionalità come docente era conosciuta per il suo spirito positivo e la voglia di trasmettere ottimismo. Qualche anno fa, una “catena del sorriso” sui social, invitando amici e conoscenti a pubblicare una foto con un sorriso per diffondere positività.