Docente 59enne preso a martellate e poi investito a morte dal fratello per l’eredità: gli studenti lo aspettavano in classe

Una vera e propria tragedia: un docente che insegnava in un istituto dell’Aquila è stato ucciso, a quanto pare, dal fratello, che lo avrebbe investito con un’auto. Tutto sarebbe avvenuto il 25 marzo, proprio mentre il docente era atteso dai suoi studenti. Lo riporta Il Centro.

Il violento litigio

L’uomo, 59 anni, sarebbe stato vittima del fratello dopo un violento litigio, forse per dissapori di natura economica legati a una eredità contesa dopo la morte del padre, avvenuta l’anno scorso. Non era la prima volta che i due discutevano, quello di ieri sarebbe stato l’ennesimo incontro per trovare un accordo. Il fratello del docente è stato arrestato.

La vittima era titolare di cattedra a Chieti, ma da quest’anno, per restare vicino alla famiglia aveva chiesto un’assegnazione provvisoria all’Aquila firmando anche un trasferimento definitivo. La scuola non è sempre stata la passione della vittima. L’uomo aveva lavorato a lungo in un’azienda aquilana. Dopo il licenziamento, però, ha ricominciato a studiare per diventare insegnante. Lascia la moglie, anche lei insegnante, e un figlio.

La ricostruzione

Come riporta Today, i due avrebbero avuto un’accesa discussione in strada, un litigio violento durante il quale il fratello avrebbe colpito il docente con un martello facendolo cadere per terra. A quel punto il fratello lo avrebbe travolto con la sua auto travolgendolo più volte. L’insegnante è morto in ospedale. Il reato ipotizzato è omicidio aggravato sia dal legame di parentela, ma anche dall’utilizzo di oggetti atti a offendere.