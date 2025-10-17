Docente 92enne vuole rivedere gli ex alunni, si presentano in 100: “Incontrarvi mi ha ridato anni e forza”

Una bella storia sul rapporto docenti-alunni che, si può dire, dura tutta la vita. Un docente di 92 anni del vicentino è riuscito a rivedere alcuni dei suoi alunni, ben cento, che hanno accolto il suo invito a ritrovarsi. Lo riporta Il Corriere della Sera.

La gioia dell’anziano docente

“Non potete immaginare la gioia che ho provato vedendo tutti i miei ex studenti riuniti. Alcuni non li vedevo da oltre cinquant’anni, ma quello che mi hanno regalato è qualcosa di impagabile. Ho i giorni contati, ma questa emozione non la potrò mai dimenticare”, queste le sue parole.

Per quarant’anni il 92enne ha insegnato ragioneria a Vicenza. L’uomo è riuscito a riunire, in un’unica serata, gli ex allievi di diverse classi degli anni Settanta. L’impresa è stata ai confini dell’impossibile: rintracciare un centinaio di persone sparse per la provincia e convincerle a tornare per un giorno nei panni di studenti.

Grazie all’entusiasmo di alcuni ex compagni che si sono messi all’opera per recuperare contatti e numeri, il sogno è diventato realtà il 28 settembre scorso. Sono arrivati tutti puntualissimi all’appuntamento, con sorrisi incerti davanti a volti invecchiati ma familiari, abbracci lunghi come mezzo secolo.

Un registro dei ricordi

Il 92enne, elegantissimo in giacca e cravatta, ha accolto uno ad uno i suoi “ragazzi”, chiedendo nomi, cognomi e classi, come a voler riaprire il registro dei tempi andati. Quando ha preso la parola, l’emozione ha avuto la meglio: “Rivedervi mi ha ridato anni e forza”, ha confidato con voce rotta, definendo l’incontro “uno dei giorni più felici della mia vita”.

Gli ex alunni, oggi genitori e nonni, molti dei quali si erano persi di vista e non si incontravano da decenni, hanno ascoltato con affetto le sue parole. La festa è proseguita fino a notte inoltrata, tra racconti, risate e ricordi condivisi. “Al tempo non avevamo nulla – ha chiosato il docente – ma ce lo facevamo bastare. Oggi che si ha tutto, forse mancano i valori umani che ho ritrovato quel giorno tutti insieme. Grazie di cuore a chi mi ha aiutato a realizzare un sogno”.