Docente esperto: decreto in aula al Senato martedì 6. Non ci saranno modifiche, come ha già detto in Commissione la sottosegretaria Sartore

Come avevamo già anticipato nella serata del 1° settembre, l’esame del DL 115 che contiene anche le norme in materia di “docente esperto” riprenderà martedì prossimo al Senato.

Adesso, però, si conoscono altri particolari.

Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze si riuniranno martedì alle 12 e proseguiranno i lavori fino alle ore 16,30 quando avranno inizio i lavori dell’aula.

Quattro ore e mezzo sembrano molte ma bisogna considerare che gli emendamenti da prendere in considerazione sono alcune centinaia e riempiono un fascicolo (per la verità un vero e proprio volume) di più di 500 pagine.

Il DL 115, infatti, riguarda non solo il docente esperto ma anche decine e decine di altri provvedimenti finalizzati a sostenere il Paese in questa fase di crisi drammatica e senza precedenti.

Dalle informazioni in nostro possesso in questo momento appare sempre più probabile che il provvedimento non subirà modifiche importanti.

In tal senso si era anche espressa nel corso dei lavori delle Commissione la sottosegretaria al MEF Alessandra Sartore che ha assicurato “la massima attenzione del Governo sui vari temi sollevati, a partire da quelli di natura ordinamentale, come nel caso del Superbonus 100 per cento e delle semplificazioni amministrative per i pannelli fotovoltaici”.

Sartore ha chiarito quindi che “il Governo non intende presentare, per ristrettezza di tempi, emendamenti al provvedimento in esame e che non sono disponibili ulteriori risorse, che si stanno invece individuando per il prossimo decreto-legge”.

“Eventuali emendamenti presentati che richiedono una copertura, e che quindi non potranno essere accolti – ha concluso la sottosegretaria – verranno tuttavia considerati, se di comune interesse, come suggerimenti al Governo per la futura attività legislativa”.

Per gli emendamenti sul docente esperto, che prevedono comunque una ulteriore spesa, è logico pensare che si sarà davvero poco spazio.