Docente esperto, Di Meglio: “Ok emendamento, stanziare fondi per rinnovo contratto”

Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, commenta così l’emendamento al Dl Aiuti Bis che ha ottenuto il via libera delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato.

“Avremmo preferito uno stralcio totale della norma, ma troviamo comunque positivo che il Parlamento abbia deciso di cancellare la qualifica di docente esperto, una dizione che aveva assunto un sapore grottesco, dato che nessuno si era preoccupato di specificare in quali materie sarebbero dovuti essere esperti questi insegnanti”.

“Poiché gli effetti di questa misura si vedranno tra nove anni, ci auguriamo che nel frattempo le risorse stanziate per l’incentivo economico rimasto nel testo della norma vengano utilizzate in modo più proficuo. All’attuale Governo – conclude Di Meglio – suggeriamo sommessamente che potrebbe impiegare il tempo che gli resta in carica per integrare l’atto di indirizzo e consentire la chiusura del contratto in tempi e condizioni decenti”.